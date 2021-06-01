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Без хлеба и соли: народные приметы на 1 июня

01.06.2021 11:45 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В народном календаре 1 июня называют днем преподобного Ивана Долгого, память которого почитает православная церковь.

Главным запертом дня предки считали встречу с хлебом и солью, так как верили, что это принесет неудачу и убытки в дом. По этой же причине люди не брали ничего взаймы и старались воздерживаться от серьезных договоренностей.

Остальные правила поведения и народные приметы на 1 июня - в справке Sputnik.

1 июня - что можно и нельзя делать?

Этот день благоприятен для генеральной уборки дома: выбрасывайте все ненужное и старое, освобождая пространство для новой энергии. Также в этот день можно отправляться в дальнее путешествие - дорога подарит только положительные впечатления и эмоции. Но если обстоятельства не дают вам отправиться в путь - отправьтесь на прогулку в парк или лес.

Чего не стоит делать 1 июля:

  • приглашать гостей и устраивать шумные посиделки;
  • давать в долг и брать взаймы (даже продукты);
  • общаться с руководством, искать бизнес-партнеров и подписывать контракты;
  • оформлять займы, брать кредиты и делать крупные покупки.

Приметы 1 июня:

  • 1 июня идет дождь - месяц будет засушливым;
  • если в первый день июня туман - ждите хорошего урожая грибов;
  • если 1 июня прохладно, такая погода установится на весь месяц;
  • скопление птиц на поле 1 июня - к несчастью;
  • сон, приснившийся в ночь на 1 июня - вещий и может сбыться в скором времени.

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Что можно и нельзя делать в праздник Ивана Долгого, а также популярные приметы, связанные с погодой на первый месяц лета 2021 - в специальной справке Sputnik.
 
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