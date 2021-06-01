|
Без хлеба и соли: народные приметы на 1 июня
01.06.2021 11:45 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В народном календаре 1 июня называют днем преподобного Ивана Долгого, память которого почитает православная церковь.
Главным запертом дня предки считали встречу с хлебом и солью, так как верили, что это принесет неудачу и убытки в дом. По этой же причине люди не брали ничего взаймы и старались воздерживаться от серьезных договоренностей.
Остальные правила поведения и народные приметы на 1 июня - в справке Sputnik.
1 июня - что можно и нельзя делать?
Этот день благоприятен для генеральной уборки дома: выбрасывайте все ненужное и старое, освобождая пространство для новой энергии. Также в этот день можно отправляться в дальнее путешествие - дорога подарит только положительные впечатления и эмоции. Но если обстоятельства не дают вам отправиться в путь - отправьтесь на прогулку в парк или лес.
Чего не стоит делать 1 июля:
Приметы 1 июня:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что можно и нельзя делать в праздник Ивана Долгого, а также популярные приметы, связанные с погодой на первый месяц лета 2021 - в специальной справке Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)