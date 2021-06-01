"Белавиа" повысила стоимость чартеров в Египет и Турцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. "Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что перевозчику пришлось пересмотреть маршруты выполнения чартерных рейсов из-за введенных ранее запретов на пересечение воздушного пространства Украины и других стран Европы. Из-за этого значительно увеличилось полетное время, количество топлива на борту, а также расходы на аэронавигационное обслуживание.

Учитывая все это, авиакомпания повысила стоимость выполнения туристических рейсов в Египет и Турцию.

"Повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов", - уточнили в "Белавиа".

Насколько поднялись цены?

В "Белавиа" рассказали Sputnik, что стоимость билетов на чартерные рейсы назначают турагенты. В Турцию цены на самолет поднялись на 40 евро, в Египет – на 45 долларов.

"Все турпакеты уже пересчитаны и актуальны", - сказали в одной из туристических компаний.

Президент Беларуси во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией заявил , что перед Минтрансом поставлена задача: чтобы у коллектива "Белавиа" была работа и они были уверенными, что государство их не бросит.

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