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"Белавиа" повысила стоимость чартеров в Египет и Турцию
01.06.2021 16:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. "Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщили во вторник в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что перевозчику пришлось пересмотреть маршруты выполнения чартерных рейсов из-за введенных ранее запретов на пересечение воздушного пространства Украины и других стран Европы. Из-за этого значительно увеличилось полетное время, количество топлива на борту, а также расходы на аэронавигационное обслуживание.
Учитывая все это, авиакомпания повысила стоимость выполнения туристических рейсов в Египет и Турцию.
"Повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов", - уточнили в "Белавиа".
Насколько поднялись цены?
В "Белавиа" рассказали Sputnik, что стоимость билетов на чартерные рейсы назначают турагенты. В Турцию цены на самолет поднялись на 40 евро, в Египет – на 45 долларов.
"Все турпакеты уже пересчитаны и актуальны", - сказали в одной из туристических компаний.
Президент Беларуси во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией
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Белорусский авиаперевозчик изменил тарифы из-за введенного ранее запрета на пролет через воздушное пространство Украины и других соседних стран.
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