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Под властью какого инстинкта вы находитесь?
01.06.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Люди отличаются от животных самосознанием, развитой психикой и контролем своего поведения. Но все-таки базовые инстинкты еще как управляют нашей жизнью и в стрессовых ситуациях могут брать над нами верх. Как вы считаете, инстинкты какого животного соответствуют вашим собственным? Давайте выясним это с помощью теста.
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Люди отличаются от животных самосознанием, развитой психикой и контролем своего поведения. Но все-таки базовые инстинкты еще как управляют нашей жизнью и в...
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