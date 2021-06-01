Под властью какого инстинкта вы находитесь?

Источник материала: Flytothesky





Люди отличаются от животных самосознанием, развитой психикой и контролем своего поведения. Но все-таки базовые инстинкты еще как управляют нашей жизнью и в стрессовых ситуациях могут брать над нами верх. Как вы считаете, инстинкты какого животного соответствуют вашим собственным? Давайте выясним это с помощью теста.

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