Какой сегодня праздник: 2 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде? О том, чем еще ознаменовано 2 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 июня

В 1924 году все индейцы в США получили американское гражданство.

В 1955 году был основан космодром Байконур.

В 1973 году в Амстердаме был открыт Музей Винсента ван Гога.

Кто родился 2 июня

2 июня в православном календаре

Также 2 июня родился актер Петр Кислов (1982).

В этот день православные чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, благоверного князя Довмонта. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия.

Именины

2 июня именины у Тимофея, Ивана, Никиты, Владимира, Александра и Алексея.