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Какой сегодня праздник: 2 июня

02.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде? О том, чем еще ознаменовано 2 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 июня

В 1924 году все индейцы в США получили американское гражданство.

В 1955 году был основан космодром Байконур.

В 1973 году в Амстердаме был открыт Музей Винсента ван Гога.

Кто родился 2 июня

Также 2 июня родился актер Петр Кислов (1982).

2 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, благоверного князя Довмонта. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия.

Именины

2 июня именины у Тимофея, Ивана, Никиты, Владимира, Александра и Алексея.

 

 
 
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Сегодня среда, 2 июня. Этот день является 153-м в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.
 
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