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Какой сегодня праздник: 2 июня
02.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде? О том, чем еще ознаменовано 2 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 2 июня
В 1924 году все индейцы в США получили американское гражданство.
В 1955 году был основан космодром Байконур.
В 1973 году в Амстердаме был открыт Музей Винсента ван Гога.
Кто родился 2 июняТакже 2 июня родился актер Петр Кислов (1982).
2 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, благоверного князя Довмонта. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия.
Именины
2 июня именины у Тимофея, Ивана, Никиты, Владимира, Александра и Алексея.
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Сегодня среда, 2 июня. Этот день является 153-м в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.
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