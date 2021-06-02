Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Антанас Импулявичюс родился в 1907 году в Паневежисе. В 1925 году окончил Каунасское военное училище, служил в пехоте, был комендантом президентского дворца в Каунасе. Дослужился до майора генерального штаба вооруженных сил Литвы. В 1940 году Импулявичюс был арестован НКВД за антисоветскую деятельность и отправлен в тюрьму, однако в июне 1941 года во время антисоветского восстания сбежал. С приходом немцев перешел на службу в карательный батальон шуцманшафт.

Командовал 2-м литовским полицейским батальоном, который действовал сначала на территории Литвы, а затем и Беларуси.

"Специальная обработка" населения

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного генеральной прокуратурой Республики Беларусь, "умиротворением", "специальной обработкой" населения БССР (именно так значился в официальных документах германских оккупационных властей геноцид белорусского народа) занимались 2-й (позже – 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны.

Батальон, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас, был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей.

"Всего каратели этого формирования зверски расправились над десятками тысяч невинных людей", – указывает генеральная прокуратура Беларуси.

Так, 27 и 28 октября 1941 года по личному распоряжению Импулявичюса, прозванного "Минским мясником", батальон уничтожил не менее пяти тысяч заключенных в Слуцком гетто. В ходе операции людей принудительно выводили из жилых помещений, жестоко избивали палками, резиновыми шлангами, прикладами.

Даже немцы были в шоке

Методы литовских полицаев повергли в шок даже немецкого комиссара, располагавшегося 27 октября 1941 года в Слуцке. Он докладывал начальству:

"Я должен с сожалением признать, что их действия граничили с садизмом. Весь город выглядел ужасающе. С неописуемой жестокостью литовцы из данного полицейского батальона выгоняли из домов евреев. По всему городу слышались выстрелы. На некоторых улицах появились горы трупов расстрелянных евреев. Перед убийствами их жестоко избивали, чем только могли — палками, резиновыми шлангами, прикладами, не щадя ни женщин, ни даже детей. (...) Заканчивая, я должен отметить, что во время акций солдаты данного полицейского батальона грабили не только евреев. Много домов белорусов было ими ограблено".

25-28 декабря 1941 года литовские и белорусские полицаи Импулявичюса убили 940 евреев в Березино.

Генеральная прокуратура Беларуси сообщает, что батальон совместно с иными коллаборационистскими формированиями принимал участие в ряде карательных операций, в том числе "Зимнее волшебство". Ее целью было создание "мертвой земли" – территории, где исключались проживание и пребывание населения в полосе шириной 30-40 километров вдоль латвийской границы.

В результате было уничтожено 387 населенных пунктов, убито свыше 13 000 мирных жителей, более 7 000 жителей насильно вывезены на принудительные работы.

За время службы нацистам Импулявичюс отправил на смерть более 46 тыс. человек (около 9 тыс. были советскими военнопленными). Свидетельства указывают, что Импулявичюс был одним из тех, кто вместе со своим батальоном участвовал в казни участницы минского подполья Марии Брускиной 26 октября 1941 года.

Бежал в Германию, а затем США

В мае 1944 года майор Импулявичюс был арестован немцами, но затем освобожден. Служил в 1-м батальоне 2-го полка сил обороны отечеств, после разгрома которых бежал в Германию, откуда перебрался в США и получил там убежище. Верховный суд Литовской ССР в 1962 году заочно приговорил Импулявичюса к смертной казни как нацистского преступника, однако, Советский Союз так и не добился от США его выдачи. Скончался 4 декабря 1970 года в Филадельфии.

В настоящее время генеральная прокуратура Беларуси проверяет многочисленные факты злодеяний, совершенных националистическими карательными формированиями на территории республики во время Великой Отечественной войны.

Проверяются также сведения о том, что порученцем у "Минского мясника" был Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, который затем сменил имя на Валдас Адамкус. С 26 февраля 1998 до 25 февраля 2003 и с 12 июля 2004 по 12 июля 2009 годы он был президентом Литвы.

"В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов 2-го (12-го) литовского батальона, а также фотоизображения его отдельных участников", – сообщает генеральная прокуратура.

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