В какой книге зарубежной классики вам самое место?

Источник материала: Flytothesky





Книги – это пережитый опыт автора, смешанный с его фантазией. Именно поэтому многие произведения нам так близки. Ведь так или иначе они написаны о людях. Бывало ли такое, что во время чтения вы понимали, как близка вам та или иная ситуация, тот или иной герой? Возможно, в какой-нибудь знаменитой книге вы бы нашли себя? Давайте узнаем, какое произведение вам подходит.

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