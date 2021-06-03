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В какой книге зарубежной классики вам самое место?

03.06.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В какой книге зарубежной классики вам самое место?

Книги – это пережитый опыт автора, смешанный с его фантазией. Именно поэтому многие произведения нам так близки. Ведь так или иначе они написаны о людях. Бывало ли такое, что во время чтения вы понимали, как близка вам та или иная ситуация, тот или иной герой? Возможно, в какой-нибудь знаменитой книге вы бы нашли себя? Давайте узнаем, какое произведение вам подходит.

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Книги – это пережитый опыт автора, смешанный с его фантазией. Именно поэтому многие произведения нам так близки. Ведь так или иначе они написаны о людях. Бывало ли...
 
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