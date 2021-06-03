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Из Калининграда в Минск начнут летать 15-местные самолеты

03.06.2021 13:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Миниатюрные L-410, рассчитанные на 15 пассажиров, начнут летать из Калининграда в Минск на следующей неделе. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания "СКОЛ", говорится на сайте перевозчика.

Первый полет запланирован на 11 июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Из Калининграда "Турболет" (так еще называют L 410 – Sputnik) вылетит в 9:30 (по местному времени), в Минске приземлится в 12:40. Обратный вылет намечен на 14:00, прибытие в Калининград – в 15:10. Полетное время составит 2 часа 10 минут.

Турболет – многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий, чешского производства. Эксплуатируется в основном на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими дистанциями. Может перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. В летных целях его в основном используют Россия, Ливия и Чехия.

Сейчас в Минск из Калининграда летают лишь лайнеры Nordwind Airlines ("Северный ветер"). Из аэропорта Храброво в Минск самолеты летают также по пятницам. До конца мая "Белавиа" также выполняла рейсы в Калининград, однако после инцидента с самолетом Ryanair соседние государства – Польша, Литва, Латвия, Украина – и другие закрыли воздушное пространство для белорусского перевозчика. Авиакомпания была вынуждена прекратить выполнение рейсов в Калининград.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас из самого западного региона России в белорусскую столицу летает лишь Nordwind Airlines, "Белавиа" недавно приостановила полеты.
 
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