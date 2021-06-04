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Российский олигарх белорусского происхождения. Кто такой Дмитрий Мазепин
04.06.2021 14:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несколько лет назад один из деловых журналов опубликовал интерактивную карту мест рождения самых богатых россиян. Выяснилось, что пятеро из 200 богатейших бизнесменов России родились в Беларуси. Sputnik решил рассказать об одном из них, пожалуй, самом заметном и скандально известном.
Итак, выпускник Минского суворовского училища, Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший военный переводчик, бывший депутат законодательного собрания Кировской области, владелец поначалу страховой компании, банка и многих российских химкомбинатов, а ныне – генеральный директор "Уралхима", меценат, отец четверых детей, один из которых гонщик "Формулы-1", – это все
Родился в Беларуси, живет и работает в России
Мазепин родился 18 апреля 1968 года в Минске. Поначалу пошел по военной стезе: окончил местную "кадетку", затем получил профессию военного переводчика. С 1986 по 1988 год проходил службу в Афганистане. Награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
В 1992 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, работал в финансовой сфере России и Беларуси, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах.
В 2008 году окончил экономический институт в Санкт-Петербурге, в 2012-м защитил кандидатскую диссертацию.
Был соучредителем страховой компании "Инфистрах", банка "Фалькон". В 1996 году учредил ООО "Белнафта" (торговля нефтепродуктами). В 1999–2002 годах работал зампредом, первым зампредом Российского фонда федерального имущества (РФФИ). В 2004 году начал скупать акции химкомбинатов, которые объединил в "Уралхим".
В декабре 2013 года выкупил 20% акций "Уралкалия" у российского бизнесмена Сулеймана Керимова.
В 2020 году второй акционер "Уралкалия" Дмитрий Лобяк продал "Уралхиму" Мазепина почти 35% акций компании. Уже на следующий год Мазепин вернулся в список Forbes после нескольких лет отсутствия.
Сведения о его состоянии весьма противоречивы. Так, в 2013 году его богатство оценивалось в 3,2 млрд долларов, сейчас – 800 млн.
Мазепин и гоночная карьера сына
Дмитрий Мазепин уже много лет активно участвует в поддержке гоночной карьеры своего сына Никиты.
В "Формуле-2" россиянин первый сезон начал откровенно слабо, несмотря на лучший болид в пелетоне, однако на следующий год Дмитрий Мазепин приобрел команду Hitech, в которую перешел его сын, и результаты Никиты сразу пошли вверх – гонщику хватило набранных очков для получения суперлицензии в "Формуле-1".
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Никита Мазепин сумел устроиться в американскую команду Haas вместе с другим новичком – сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Миком. Приход туда Никиты совпал с подписанием крупного спонсорского контракта между командой и "Уралкалием".
Теперь болиды американской "конюшни" раскрашены в цвета титульного спонсора – "Уралкалия". Стоит отметить, что Дмитрий Мазепин еще до перехода своего сына в "Ф-1" хотел купить команду-крепкого середняка Force India (теперь она называется Aston Martin). Однако на "конюшню" претендовал еще один миллиардер – канадец Лоуренс Стролл, который в итоге и заключил сделку. Теперь в болидах цвета British Racing Green выступает его сын Лэнс в паре с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
Мазепин и Беларусь
В Минске проживают его родители. Как рассказывал сам Мазепин, в Беларуси он чаще всего бывает по личным вопросам, которые никак не связаны с бизнесом.
Финансировал
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Лет шесть назад Дмитрию Мазепину пророчили пост премьер-министра Беларуси и даже называли "кошельком президента Лукашенко". Российский бизнесмен категорически все отрицал, назвав подобную информацию "целенаправленным "вбросом" конкурентов по бизнесу, преследующих какие-то свои цели".
В июне 2017 года в роли совладельца и основного акционера ОАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В диалоге также участвовали глава Сбербанка РФ Герман Греф и еще один российский бизнесмен, имеющий собственный калийный бизнес в Беларуси — Михаил Гуцериев.
Накануне встречи с главой государства Мазепин сообщил, что намерен побеседовать с белорусским президентом о восстановлении некогда разрушенного калийного альянса.
Судя по всему, переговоры завершились безрезультатно для Мазепина. Пресс-служба Александра Лукашенко распространила короткое сообщение, суть которого: позиция Беларуси в вопросе калийного альянса неизменна,
Мазепин и протесты
13 августа 2020 года сайте Торгово-промышленной палаты РФ было опубликовано обращение Мазепина к Лукашенко
"От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена", – было сказано в обращении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тогда же Мазепин выступил инициатором создания Комитета национального спасения.
В ноябре Дмитрий Мазепин позвал отчисленных из белорусских вузов студентов продолжить учебу в Россию.
"Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться", - сказал Мазепин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По словам Мазепина, совет готов оказать финансовую поддержку студентам с "хорошими достижениями". "Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра", - добавил он.
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Родился в Минске, окончил Суворовское училище, служил в Афганистане, стал крупным бизнесменом, призывал Александра Лукашенко за стол мирных переговоров.
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