Российский олигарх белорусского происхождения. Кто такой Дмитрий Мазепин

Источник материала: Sputnik Беларусь

Несколько лет назад один из деловых журналов опубликовал интерактивную карту мест рождения самых богатых россиян. Выяснилось, что пятеро из 200 богатейших бизнесменов России родились в Беларуси. Sputnik решил рассказать об одном из них, пожалуй, самом заметном и скандально известном.

Итак, выпускник Минского суворовского училища, Московского государственного института международных отношений (МГИМО), бывший военный переводчик, бывший депутат законодательного собрания Кировской области, владелец поначалу страховой компании, банка и многих российских химкомбинатов, а ныне – генеральный директор "Уралхима", меценат, отец четверых детей, один из которых гонщик "Формулы-1", – это все Дмитрий Аркадьевич Мазепин .

Родился в Беларуси, живет и работает в России

Мазепин родился 18 апреля 1968 года в Минске. Поначалу пошел по военной стезе: окончил местную "кадетку", затем получил профессию военного переводчика. С 1986 по 1988 год проходил службу в Афганистане. Награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

В 1992 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, работал в финансовой сфере России и Беларуси, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах.

В 2008 году окончил экономический институт в Санкт-Петербурге, в 2012-м защитил кандидатскую диссертацию.

Был соучредителем страховой компании "Инфистрах", банка "Фалькон". В 1996 году учредил ООО "Белнафта" (торговля нефтепродуктами). В 1999–2002 годах работал зампредом, первым зампредом Российского фонда федерального имущества (РФФИ). В 2004 году начал скупать акции химкомбинатов, которые объединил в "Уралхим".

В декабре 2013 года выкупил 20% акций "Уралкалия" у российского бизнесмена Сулеймана Керимова.

В 2020 году второй акционер "Уралкалия" Дмитрий Лобяк продал "Уралхиму" Мазепина почти 35% акций компании. Уже на следующий год Мазепин вернулся в список Forbes после нескольких лет отсутствия.

Сведения о его состоянии весьма противоречивы. Так, в 2013 году его богатство оценивалось в 3,2 млрд долларов, сейчас – 800 млн.

Мазепин и гоночная карьера сына

Дмитрий Мазепин уже много лет активно участвует в поддержке гоночной карьеры своего сына Никиты.

В "Формуле-2" россиянин первый сезон начал откровенно слабо, несмотря на лучший болид в пелетоне, однако на следующий год Дмитрий Мазепин приобрел команду Hitech, в которую перешел его сын, и результаты Никиты сразу пошли вверх – гонщику хватило набранных очков для получения суперлицензии в "Формуле-1".

Никита Мазепин сумел устроиться в американскую команду Haas вместе с другим новичком – сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Миком. Приход туда Никиты совпал с подписанием крупного спонсорского контракта между командой и "Уралкалием".

Теперь болиды американской "конюшни" раскрашены в цвета титульного спонсора – "Уралкалия". Стоит отметить, что Дмитрий Мазепин еще до перехода своего сына в "Ф-1" хотел купить команду-крепкого середняка Force India (теперь она называется Aston Martin). Однако на "конюшню" претендовал еще один миллиардер – канадец Лоуренс Стролл, который в итоге и заключил сделку. Теперь в болидах цвета British Racing Green выступает его сын Лэнс в паре с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

Мазепин и Беларусь

В Минске проживают его родители. Как рассказывал сам Мазепин, в Беларуси он чаще всего бывает по личным вопросам, которые никак не связаны с бизнесом.

Финансировал проведение в Минске кадетского бала , в котором участвовало 160 суворовцев, некоторое время помогал Белорусской федерации плавания (Мазепин – мастер спорта по плаванию, в детстве занимался в минском бассейне "Локомотив").

Лет шесть назад Дмитрию Мазепину пророчили пост премьер-министра Беларуси и даже называли "кошельком президента Лукашенко". Российский бизнесмен категорически все отрицал, назвав подобную информацию "целенаправленным "вбросом" конкурентов по бизнесу, преследующих какие-то свои цели".

В июне 2017 года в роли совладельца и основного акционера ОАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В диалоге также участвовали глава Сбербанка РФ Герман Греф и еще один российский бизнесмен, имеющий собственный калийный бизнес в Беларуси — Михаил Гуцериев.

Накануне встречи с главой государства Мазепин сообщил, что намерен побеседовать с белорусским президентом о восстановлении некогда разрушенного калийного альянса.

Судя по всему, переговоры завершились безрезультатно для Мазепина. Пресс-служба Александра Лукашенко распространила короткое сообщение, суть которого: позиция Беларуси в вопросе калийного альянса неизменна, сотрудничество должно строиться на взаимовыгодной основе.

Мазепин и протесты

13 августа 2020 года сайте Торгово-промышленной палаты РФ было опубликовано обращение Мазепина к Лукашенко с призывом к переговорам для прекращения протестов после президентских выборов.

"От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена", – было сказано в обращении.

Тогда же Мазепин выступил инициатором создания Комитета национального спасения.

В ноябре Дмитрий Мазепин позвал отчисленных из белорусских вузов студентов продолжить учебу в Россию.

"Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться", - сказал Мазепин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

По словам Мазепина, совет готов оказать финансовую поддержку студентам с "хорошими достижениями". "Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра", - добавил он.