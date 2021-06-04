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Бельгия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

04.06.2021 15:51 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня – Sputnik. Бельгийские власти запретили белорусским самолетам использовать воздушное пространство над своей страной. Об этом сообщают местные СМИ.

Ряд стран приостановили полеты в Беларусь и запретили пролетать самолетам "Белавиа" в своем воздушном пространстве после инцидента с непреднамеренной посадкой борт Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании.

"Федеральное правительство приняло решение закрыть бельгийское воздушное пространство для белорусских самолетов на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Жоржа Жилькине, решило присоединиться к общеевропейским мерам", - говорится в сообщении телеканала RTBF.

Закрытое небо

На данный момент белорусскому авиаперевозчику доступны только девять направлений: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ.

В 21 страну полеты приостановлены. На сегодняшний день "Белавиа" не совершает рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Россию (Калининград), Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр.

Ограничения были введены после того, как 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. В этот день были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также призвали авиаперевозчиков избегать полетов над республикой.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний день белорусский авиаперевозчик может летать лишь в 9 стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ.
 
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