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Более тысячи белорусов, застрявших на курортах, вернулись домой – МИД
04.06.2021 17:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июня - Sputnik. Более тысячи белорусских туристов, застрявших на курортах, уже вернулись домой, заявили в МИД республики.
В ведомстве, что поскольку Киев не дает разрешения на транзит рейсов белорусского перевозчика через территорию Украины, самолеты летают в основном через Россию.
В условиях авиационных санкций Минск готов рассмотреть обращение украинских властей по организации вывоза украинцев, проходящих лечение в Беларуси, добавили в МИД.
последует
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Украина не выдает разрешения на транзит эвакуационных рейсов "Белавиа" из-за введенных ранее авиасанкций, самолетам приходится лететь через Россию.
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