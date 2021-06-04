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Более тысячи белорусов, застрявших на курортах, вернулись домой – МИД

04.06.2021 17:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня - Sputnik. Более тысячи белорусских туристов, застрявших на курортах, уже вернулись домой, заявили в МИД республики.

В ведомстве, что поскольку Киев не дает разрешения на транзит рейсов белорусского перевозчика через территорию Украины, самолеты летают в основном через Россию.

В условиях авиационных санкций Минск готов рассмотреть обращение украинских властей по организации вывоза украинцев, проходящих лечение в Беларуси, добавили в МИД.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Украина не выдает разрешения на транзит эвакуационных рейсов "Белавиа" из-за введенных ранее авиасанкций, самолетам приходится лететь через Россию.
 
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