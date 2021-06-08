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Какой сегодня праздник: 8 июня
08.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые поступило в продажу
Что произошло 8 июня
В 1869 году был запатентован пылесос.
В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия "Universal".
В 1984 году в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский герой Дональд Дак.
Кто родился 8 июня
8 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, преподобного Варлаама Хутынского. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Макария — игумена Калязинского, чудотворца.
Именины
8 июня именины у Юрия, Карпа, Макара, Ивана, Давида, Георгия, Александра и Елены.
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Сегодня вторник, 8 июня. Этот день является 159-м в григорианском календаре. До конца года остается 206 дней.
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