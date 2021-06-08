Какой сегодня праздник: 8 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое ? О том, чем еще ознаменовано 8 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 8 июня

В 1869 году был запатентован пылесос.

В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия "Universal".

В 1984 году в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский герой Дональд Дак.

Всемирный день океана также отмечается 8 июня.

Кто родился 8 июня

8 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, преподобного Варлаама Хутынского. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Макария — игумена Калязинского, чудотворца.

Именины

8 июня именины у Юрия, Карпа, Макара, Ивана, Давида, Георгия, Александра и Елены.

8 июня в белорусском народном календаре