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Какой сегодня праздник: 8 июня

08.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое? О том, чем еще ознаменовано 8 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 8 июня

В 1869 году был запатентован пылесос.

В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия "Universal".

В 1984 году в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский герой Дональд Дак.

Всемирный день океана также отмечается 8 июня.

Кто родился 8 июня

8 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, преподобного Варлаама Хутынского. Также церковь вспоминает обретение мощей преподобного Макария — игумена Калязинского, чудотворца.

Именины

8 июня именины у Юрия, Карпа, Макара, Ивана, Давида, Георгия, Александра и Елены.

8 июня в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня вторник, 8 июня. Этот день является 159-м в григорианском календаре. До конца года остается 206 дней.
 
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