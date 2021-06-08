14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще

Источник материала: Flytothesky

Волшебные предметы и артефакты из кино здорово бы помогли в повседневной жизни. Но их сила слишком велика, чтобы просто овладеть ею и пользоваться. Зато помечтать никто не запрещает. Предлагаем вам подборку из 14 вымышленных предметов из фильмов и сериалов, которые бы пригодились в реальной жизни.

1. Маховик времени из «Гарри Поттера»





Этот волшебный кулон не просто выглядит изящно. Он позволяет вернуться в недалекое прошлое. Кому бы не пригодилась такая вещица?

2. ТАРДИС из «Доктора Кто»





Телефонная будка, которая на самом деле оказалась машиной времени. Хотели бы попутешествовать во времени и пространстве?

3. Броня Тони Старка с наночастицами





С такой защитой не страшны никакие атаки и уроны. Она выдерживает падение огромных объектов и восстанавливается после повреждения. Этот костюм даже позволяет летать! А еще он очень стильно смотрится.

4. Кольцо силы из «Зеленого фонаря»





Это не просто ювелирный артефакт. Его владелец может управлять силами Вселенной. Наверное, за таким кольцом в реальной жизни гонялись бы все охотники за сокровищами.

5. Сумочка Гермионы с заклятием Невидимого расширения





Несмотря на свой миниатюрный размер, эта сумка способна вместить в себя невероятно много. Такой аксессуар пригодился бы любой женщине, согласитесь!

6. Волшебная лампа Аладдина





Внутри лампы живет могущественный джинн, способный исполнить три желания. Ваш мозг тоже уже начал генерировать идеи для желаний?:)

7. Световой меч из «Звездных Войн»





Для владельца он максимально безопасен: у меча нет острых краев. Но вот для врага это мощное оружие. Если бы в мире существовали чудовища, меч дал бы им отпор.

8. Комната требований из «Гарри Поттера»





Эта комната появляется только для тех людей, которые в ней нуждаются. А внутри помещения есть все, что соответствует потребностям человека.

9. Радиоактивный паук из «Человека-паука»





Ползать по стенам и летать на паутине? Почему бы и нет! А вы бы хотели, чтобы вас укусил паучок и подарил вам суперспособности?

10. Ковер-самолет из «Аладдина»





С такой штукой вы забудете об общественном транспорте. Главное, чтобы в небе не возникало пробок.

11. Шкаф из «Индейца в шкафу»





Ожившие игрушки – мечта любого ребенка. Кладешь в шкаф куклу – и она с тобой разговаривает. Ваши домашние питомцы были бы в шоке.

12. Ломтик бесконечной пиццы из «Гравити Фолз»





Мир он не спасает, силой не обладает и не наделяет суперспособностями. Зато он восстанавливается каждый раз, как только его откусывают. Это же идеально!

13. Звуковая отвертка из «Доктора Кто»





Такой инструмент способен управлять практически любыми механизмами. В хозяйстве точно пригодится.

14. Омут памяти из «Гарри Поттера»





Просматривать свои воспоминания, словно фильм… Наверное, это невероятно круто. С таким омутом погружаться в ностальгию было бы гораздо интереснее.

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