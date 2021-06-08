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14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще

08.06.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Волшебные предметы и артефакты из кино здорово бы помогли в повседневной жизни. Но их сила слишком велика, чтобы просто овладеть ею и пользоваться. Зато помечтать никто не запрещает. Предлагаем вам подборку из 14 вымышленных предметов из фильмов и сериалов, которые бы пригодились в реальной жизни.

1. Маховик времени из «Гарри Поттера»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Warner Bros.

Этот волшебный кулон не просто выглядит изящно. Он позволяет вернуться в недалекое прошлое. Кому бы не пригодилась такая вещица?

2. ТАРДИС из «Доктора Кто»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
BBC

Телефонная будка, которая на самом деле оказалась машиной времени. Хотели бы попутешествовать во времени и пространстве?

3. Броня Тони Старка с наночастицами

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Marvel Studios

С такой защитой не страшны никакие атаки и уроны. Она выдерживает падение огромных объектов и восстанавливается после повреждения. Этот костюм даже позволяет летать! А еще он очень стильно смотрится.

4. Кольцо силы из «Зеленого фонаря»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Warner Bros.

Это не просто ювелирный артефакт. Его владелец может управлять силами Вселенной. Наверное, за таким кольцом в реальной жизни гонялись бы все охотники за сокровищами.

5. Сумочка Гермионы с заклятием Невидимого расширения

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Warner Bros.

Несмотря на свой миниатюрный размер, эта сумка способна вместить в себя невероятно много. Такой аксессуар пригодился бы любой женщине, согласитесь!

6. Волшебная лампа Аладдина

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Walt Disney Studios

Внутри лампы живет могущественный джинн, способный исполнить три желания. Ваш мозг тоже уже начал генерировать идеи для желаний?:)

7. Световой меч из «Звездных Войн»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Lucasfilm / Walt Disney Studios

Для владельца он максимально безопасен: у меча нет острых краев. Но вот для врага это мощное оружие. Если бы в мире существовали чудовища, меч дал бы им отпор.

8. Комната требований из «Гарри Поттера»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Warner Bros.

Эта комната появляется только для тех людей, которые в ней нуждаются. А внутри помещения есть все, что соответствует потребностям человека.

9. Радиоактивный паук из «Человека-паука»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Marvel Studios

Ползать по стенам и летать на паутине? Почему бы и нет! А вы бы хотели, чтобы вас укусил паучок и подарил вам суперспособности?

10. Ковер-самолет из «Аладдина»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Walt Disney Studios

С такой штукой вы забудете об общественном транспорте. Главное, чтобы в небе не возникало пробок.

11. Шкаф из «Индейца в шкафу»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Paramount Pictures

Ожившие игрушки – мечта любого ребенка. Кладешь в шкаф куклу – и она с тобой разговаривает. Ваши домашние питомцы были бы в шоке.

12. Ломтик бесконечной пиццы из «Гравити Фолз»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
DisneyXD

Мир он не спасает, силой не обладает и не наделяет суперспособностями. Зато он восстанавливается каждый раз, как только его откусывают. Это же идеально!

13. Звуковая отвертка из «Доктора Кто»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
BBC

Такой инструмент способен управлять практически любыми механизмами. В хозяйстве точно пригодится.

14. Омут памяти из «Гарри Поттера»

14 магических предметов из фильмов и сериалов, которые могли бы сделать нашу жизнь проще
Warner Bros.

Просматривать свои воспоминания, словно фильм… Наверное, это невероятно круто. С таким омутом погружаться в ностальгию было бы гораздо интереснее.

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