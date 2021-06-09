15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом

Узнавать новое и искренне удивляться никогда не поздно. Каждый день можно наткнуться на что-то, что покажется вам невероятным. И наша подборка состоит как раз из таких фактов, в которые довольно трудно поверить. Вы сомневаетесь? Тогда предлагаем вам прямо сейчас убедиться в их подлинности.
1.
Ученые считают, что в базилике на юго-востоке Франции находится череп Марии Магдалины – последовательницы Иисуса и предполагаемой свидетельницы его казни.
2.
Чернобровый болтун считался вымершим больше 170 лет. Но оказалось, что это не так. В прошлом году птицу поймали, сфотографировали и отпустили на волю.
3.
Для сохранения вида этот черноногий хорек был клонирован по ДНК хорька, умершего больше 30 лет назад.
В немецком цирке Ронкалли вместо настоящих животных выступают их голограммы. Зрители и защитники прав животных довольны такими представлениями.
7.
Соляная шахта в Величке в Польше выглядит как произведение искусства. Здесь проводятся экскурсии, но для посещения открыта лишь небольшая часть шахты. На фотографии – подземная часовня, которая напоминает настоящий средневековый замок.