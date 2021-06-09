15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом

Источник материала: Flytothesky

Узнавать новое и искренне удивляться никогда не поздно. Каждый день можно наткнуться на что-то, что покажется вам невероятным. И наша подборка состоит как раз из таких фактов, в которые довольно трудно поверить. Вы сомневаетесь? Тогда предлагаем вам прямо сейчас убедиться в их подлинности.

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Ученые считают , что в базилике на юго-востоке Франции находится череп Марии Магдалины – последовательницы Иисуса и предполагаемой свидетельницы его казни.

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Чернобровый болтун считался вымершим больше 170 лет. Но оказалось, что это не так. В прошлом году птицу поймали, сфотографировали и отпустили на волю.

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Для сохранения вида этот черноногий хорек был клонирован по ДНК хорька, умершего больше 30 лет назад.

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Так выглядит Барселона с высоты птичьего полета.

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Сяочжай Тянкен, или «Небесная яма» – самая глубокая воронка в мире , которая находится в Китае. Ее глубина достигает аж 660 метров!

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В немецком цирке Ронкалли вместо настоящих животных выступают их голограммы . Зрители и защитники прав животных довольны такими представлениями.

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Соляная шахта в Величке в Польше выглядит как произведение искусства. Здесь проводятся экскурсии, но для посещения открыта лишь небольшая часть шахты. На фотографии – подземная часовня, которая напоминает настоящий средневековый замок.

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Эта морская игуана обитает только на Галапагосских островах.

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Статуя Свободы была подарена Америке Францией. Но мало кто знает, что большая часть статуи выполнена из меди. Со временем она окислилась и стала голубоватого цвета.

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Это заброшенный замок на острове . Под ним покоятся руины дома одной семьи, которая имела влияние в средневековой Ирландии.

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