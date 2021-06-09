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15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом

09.06.2021 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Узнавать новое и искренне удивляться никогда не поздно. Каждый день можно наткнуться на что-то, что покажется вам невероятным. И наша подборка состоит как раз из таких фактов, в которые довольно трудно поверить. Вы сомневаетесь? Тогда предлагаем вам прямо сейчас убедиться в их подлинности.

1.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Ученые считают, что в базилике на юго-востоке Франции находится череп Марии Магдалины – последовательницы Иисуса и предполагаемой свидетельницы его казни.

2.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Чернобровый болтун считался вымершим больше 170 лет. Но оказалось, что это не так. В прошлом году птицу поймали, сфотографировали и отпустили на волю.

3.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Для сохранения вида этот черноногий хорек был клонирован по ДНК хорька, умершего больше 30 лет назад.

4.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Так выглядит Барселона с высоты птичьего полета.

5.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Сяочжай Тянкен, или «Небесная яма» – самая глубокая воронка в мире, которая находится в Китае. Ее глубина достигает аж 660 метров!

6.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

В немецком цирке Ронкалли вместо настоящих животных выступают их голограммы. Зрители и защитники прав животных довольны такими представлениями.

7.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Соляная шахта в Величке в Польше выглядит как произведение искусства. Здесь проводятся экскурсии, но для посещения открыта лишь небольшая часть шахты. На фотографии – подземная часовня, которая напоминает настоящий средневековый замок.

8.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Эта морская игуана обитает только на Галапагосских островах.

9.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Статуя Свободы была подарена Америке Францией. Но мало кто знает, что большая часть статуи выполнена из меди. Со временем она окислилась и стала голубоватого цвета.

10.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Это заброшенный замок на острове. Под ним покоятся руины дома одной семьи, которая имела влияние в средневековой Ирландии.

11.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
Radisson Blu поражает постояльцев огромным цилиндрическим аквариумом, внутри которого находится лифт. Невероятное зрелище!

12.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Этот браслет был найден в гробнице Тутанхамона. Жук скарабей, сидящий на нем, выполнен из камня лазурита.

13.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Вот как выглядит один из крупнейших неограненных алмазов, найденных на нашей планете всего несколько лет назад.

14.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Этому богомолу стукнуло уже 12 миллионов лет. Он был заключен в янтарь и хорошо сохранился.

15.

15 фактов о мире, в правдивость которых верится с трудом
reddit.com

Шведский боевой корабль «Васа» затонул во время своего первого выхода из гавани. Но позже его подняли со дна и отреставрировали. Сейчас судно играет роль экспоната в музее.

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Узнавать новое и искренне удивляться никогда не поздно. Каждый день можно наткнуться на что-то, что покажется вам невероятным. И наша подборка состоит как раз из...
 
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