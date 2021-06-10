Художница создает на губах красочные шедевры

Источник материала: Flytothesky

Губы – одна из самых ярких деталей лица человека. Будучи фотографом, моделью и визажистом, канадка Андреа Рид знает об этом не понаслышке. С помощью макияжа она настолько преображает губы, что они становятся произведениями искусства. Давайте познакомимся с ее работами поближе.

1. Какая милая лисичка!





2. Очень загадочно.





3. Губы красивой русалки.





4. Забавная идея с пикселями, согласитесь?





5. Настоящее звездное небо.





Андреа всегда увлекалась искусством и обожала делать макияж. Поэтому эти занятия слились в одно. Губы, по признанию девушки, это очень сложный «холст». Но она всегда хотела попробовать писать на них целые картины. Губы не идеально гладкие, и, чтобы все получилось, во время работы нельзя улыбаться, смеяться, разговаривать.

6. Наверное, эта работа навеяна «Молчанием ягнят».





7. Очаровательная кошечка. Мяу.





8. Очень нежно.





9. Ух ты!





Девушка уже давно активно не ведет Инстаграм , но это не значит, то она перестала заниматься любимым делом. Просто сейчас Андреа сосредоточилась на живописи и пишет портреты животных. Эти работы она выкладывает на другой страничке. Визажист рассказала, что обычно на создание одной фотография губ у нее уходит порядка 3–6 часов.

10. Любовь к животным прослеживается даже в макияже.





11. Какое сочетание цветов!





12. Напоминает песчаную пустыню.





13. Макияж – это действительно целое искусство.





14. Ягоды рябины.





15. Свежо и эстетично.





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