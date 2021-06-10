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Художница создает на губах красочные шедевры

10.06.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Губы – одна из самых ярких деталей лица человека. Будучи фотографом, моделью и визажистом, канадка Андреа Рид знает об этом не понаслышке. С помощью макияжа она настолько преображает губы, что они становятся произведениями искусства. Давайте познакомимся с ее работами поближе.

1. Какая милая лисичка!

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

2. Очень загадочно.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

3. Губы красивой русалки.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

4. Забавная идея с пикселями, согласитесь?

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

5. Настоящее звездное небо.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

Андреа всегда увлекалась искусством и обожала делать макияж. Поэтому эти занятия слились в одно. Губы, по признанию девушки, это очень сложный «холст». Но она всегда хотела попробовать писать на них целые картины. Губы не идеально гладкие, и, чтобы все получилось, во время работы нельзя улыбаться, смеяться, разговаривать.

6. Наверное, эта работа навеяна «Молчанием ягнят».

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

7. Очаровательная кошечка. Мяу.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

8. Очень нежно.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

9. Ух ты!

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

Девушка уже давно активно не ведет Инстаграм, но это не значит, то она перестала заниматься любимым делом. Просто сейчас Андреа сосредоточилась на живописи и пишет портреты животных. Эти работы она выкладывает на другой страничке. Визажист рассказала, что обычно на создание одной фотография губ у нее уходит порядка 3–6 часов.

10. Любовь к животным прослеживается даже в макияже.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

11. Какое сочетание цветов!

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

12. Напоминает песчаную пустыню.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

13. Макияж – это действительно целое искусство.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

14. Ягоды рябины.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

15. Свежо и эстетично.

Художница создает на губах красочные шедевры
girlgreybeauty

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Губы – одна из самых ярких деталей лица человека. Будучи фотографом, моделью и визажистом, канадка Андреа Рид знает об этом не понаслышке. С помощью макияжа она...
 
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