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Художница создает на губах красочные шедевры
10.06.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Губы – одна из самых ярких деталей лица человека. Будучи фотографом, моделью и визажистом, канадка Андреа Рид знает об этом не понаслышке. С помощью макияжа она настолько преображает губы, что они становятся произведениями искусства. Давайте познакомимся с ее работами поближе.
1. Какая милая лисичка!
2. Очень загадочно.
3. Губы красивой русалки.
4. Забавная идея с пикселями, согласитесь?
5. Настоящее звездное небо.
Андреа всегда увлекалась искусством и обожала делать макияж. Поэтому эти занятия слились в одно. Губы, по признанию девушки, это очень сложный «холст». Но она всегда хотела попробовать писать на них целые картины. Губы не идеально гладкие, и, чтобы все получилось, во время работы нельзя улыбаться, смеяться, разговаривать.
6. Наверное, эта работа навеяна «Молчанием ягнят».
7. Очаровательная кошечка. Мяу.
8. Очень нежно.
9. Ух ты!
Девушка уже давно активно не ведет
10. Любовь к животным прослеживается даже в макияже.
11. Какое сочетание цветов!
12. Напоминает песчаную пустыню.
13. Макияж – это действительно целое искусство.
14. Ягоды рябины.
15. Свежо и эстетично.
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Губы – одна из самых ярких деталей лица человека. Будучи фотографом, моделью и визажистом, канадка Андреа Рид знает об этом не понаслышке. С помощью макияжа она...
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