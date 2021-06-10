ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выставка картин, песни, танцы – в Минске отпразднуют День России

10.06.2021 17:21 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Праздник, посвященный Дню России, пройдет в Минске 12 июня.

Мероприятия откроются в полдень церемонией размещения в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов.

В 15:00 в арт-пространстве Cafe de fleur на площади Свободы откроется выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". По оценке искусствоведов, в легкой и гостеприимной атмосфере зрители смогут эмоционально погрузиться в мир искусства.

В 15:30 возле Минской городской ратуши начнется концерт самодеятельных ансамблей национальных диаспор народов России.

На этой же сценической площадке с 20:00 до 22:30 пройдет концерт Государственного театра песни и танца "Морошка" из Санкт-Петербурга, а также Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

Анонсируя предстоящие мероприятия на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов сердечно пригласил минчан и гостей белорусской столицы прийти на праздник, тем более что "нам обещали хорошую погоду".

День России

В 1990 году 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде РФ были внесены соответствующие изменения.

Указом президента России Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организатором праздничных мероприятий выступает посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
 
Новости дня
Новости
 
10 оптических иллюзий, которые попытаются обмануть ваш мозг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by