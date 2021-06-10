Выставка картин, песни, танцы – в Минске отпразднуют День России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Праздник, посвященный Дню России, пройдет в Минске 12 июня.

Мероприятия откроются в полдень церемонией размещения в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов.

В 15:00 в арт-пространстве Cafe de fleur на площади Свободы откроется выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". По оценке искусствоведов, в легкой и гостеприимной атмосфере зрители смогут эмоционально погрузиться в мир искусства.

В 15:30 возле Минской городской ратуши начнется концерт самодеятельных ансамблей национальных диаспор народов России.

На этой же сценической площадке с 20:00 до 22:30 пройдет концерт Государственного театра песни и танца "Морошка" из Санкт-Петербурга, а также Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

Анонсируя предстоящие мероприятия на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь , посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов сердечно пригласил минчан и гостей белорусской столицы прийти на праздник, тем более что "нам обещали хорошую погоду".

День России

В 1990 году 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде РФ были внесены соответствующие изменения.

Указом президента России Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.