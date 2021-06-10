|
Выставка картин, песни, танцы – в Минске отпразднуют День России
10.06.2021 17:21 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Праздник, посвященный Дню России, пройдет в Минске 12 июня.
Мероприятия откроются в полдень церемонией размещения в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов.
В 15:00 в арт-пространстве Cafe de fleur на площади Свободы откроется выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". По оценке искусствоведов, в легкой и гостеприимной атмосфере зрители смогут эмоционально погрузиться в мир искусства.
В 15:30 возле Минской городской ратуши начнется концерт самодеятельных ансамблей национальных диаспор народов России.
На этой же сценической площадке с 20:00 до 22:30 пройдет концерт Государственного театра песни и танца "Морошка" из Санкт-Петербурга, а также Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.
Анонсируя предстоящие мероприятия на пресс-конференции в
День России
В 1990 году 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде РФ были внесены соответствующие изменения.
Указом президента России Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные дни и выходные.
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организатором праздничных мероприятий выступает посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)