15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои

Источник материала: Flytothesky

Наша реальность – это совсем не то, что вы думаете. А если мы скажем вам, что это всего лишь иллюзия, симуляция, вымышленный мир, который часто глючит и подвисает? Не верите? Мы готовы доказать это с помощью нескольких фотографий.

1. Все внимание на экран телевизора и на его отражение в зеркале. Как такое возможно?





2. Найдите котенка на этом фото.





3. Загрузка здания не завершена.





4. Или дерево не прогрузилось, или птица просто решила посидеть в небе.





5. Ctrl + C, Ctrl + V.





6. Виноградина не знала, кем она хотела стать, когда вырастет.





7. Женщины побывали на одной распродаже.





8. Как будто кадр из компьютерной игры.





9. Сбой в матрице дублировал не только Audi, но и машину за ней.





10. Парящая сосулька, ничего необычного.





11. Можно уйти с этого урока?





12. Очередной глюк в симуляции.





13. Или это двойник, или искаженное отражение.





14. Кот материализовался совсем не в том месте и не в то время.





15. Главное, что они нашли свой уникальный стиль.





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