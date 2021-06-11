ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои

11.06.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Наша реальность – это совсем не то, что вы думаете. А если мы скажем вам, что это всего лишь иллюзия, симуляция, вымышленный мир, который часто глючит и подвисает? Не верите? Мы готовы доказать это с помощью нескольких фотографий.

1. Все внимание на экран телевизора и на его отражение в зеркале. Как такое возможно?

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
AvivaSappir / Via reddit.com

2. Найдите котенка на этом фото.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
phoenixreborn75 / Via reddit.com

3. Загрузка здания не завершена.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
stoin29 / Via reddit.com

4. Или дерево не прогрузилось, или птица просто решила посидеть в небе.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
ThePather252 / Via reddit.com

5. Ctrl + C, Ctrl + V.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
Naivara_Liandon / Via reddit.com

6. Виноградина не знала, кем она хотела стать, когда вырастет.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
TofuAndTantrums / Via reddit.com

7. Женщины побывали на одной распродаже.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
protegehype / Via reddit.com

8. Как будто кадр из компьютерной игры.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
Jonki4 / Via reddit.com

9. Сбой в матрице дублировал не только Audi, но и машину за ней.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
Soviet-Karma / Via reddit.com

10. Парящая сосулька, ничего необычного.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
_xNova / Via reddit.com

11. Можно уйти с этого урока?

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
Siro1337 / Via reddit.com

12. Очередной глюк в симуляции.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
imgur.com

13. Или это двойник, или искаженное отражение.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
imgur.com

14. Кот материализовался совсем не в том месте и не в то время.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
imgur.com

15. Главное, что они нашли свой уникальный стиль.

15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
imgur.com

Пройдите также:
10 оптических иллюзий, которые попытаются обмануть ваш мозг

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша реальность – это совсем не то, что вы думаете. А если мы скажем вам, что это всего лишь иллюзия, симуляция, вымышленный мир, который часто глючит и подвисает? Не...
 
Новости дня
Новости
 
"Мальдивы" без ПЦР: куда поехать в Беларуси на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by