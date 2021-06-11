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15 фотографий, которые доказывают, что матрица часто дает сбои
11.06.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наша реальность – это совсем не то, что вы думаете. А если мы скажем вам, что это всего лишь иллюзия, симуляция, вымышленный мир, который часто глючит и подвисает? Не верите? Мы готовы доказать это с помощью нескольких фотографий.
1. Все внимание на экран телевизора и на его отражение в зеркале. Как такое возможно?
2. Найдите котенка на этом фото.
3. Загрузка здания не завершена.
4. Или дерево не прогрузилось, или птица просто решила посидеть в небе.
5. Ctrl + C, Ctrl + V.
6. Виноградина не знала, кем она хотела стать, когда вырастет.
7. Женщины побывали на одной распродаже.
8. Как будто кадр из компьютерной игры.
9. Сбой в матрице дублировал не только Audi, но и машину за ней.
10. Парящая сосулька, ничего необычного.
11. Можно уйти с этого урока?
12. Очередной глюк в симуляции.
13. Или это двойник, или искаженное отражение.
14. Кот материализовался совсем не в том месте и не в то время.
15. Главное, что они нашли свой уникальный стиль.
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Наша реальность – это совсем не то, что вы думаете. А если мы скажем вам, что это всего лишь иллюзия, симуляция, вымышленный мир, который часто глючит и подвисает? Не...
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