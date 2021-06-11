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Курировал проекты в Африке и Венесуэле: кто такой Виктор Шейман?
11.06.2021 19:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Многие соратники президента Беларуси Александра Лукашенко постепенно уходили в тень или находили работу в сопредельных государствах, но не бывший управляющий делами. Как развивалась его карьера, вспоминает Sputnik.
Виктор Шейман родился в деревне Сотанишки 26 мая 1958 года. Это маленький населенный пункт в Гродненской области у самой границы с Литвой. В октябре прошлого года Sputnik делал репортаж о малой Родине Шеймана.
© Sputnik Александр Жибуль
За плечами у долгожителя белорусского властного Олимпа сразу два высших учебных заведения – Благовещенское высшее танковое командное краснознаменное училище и Академия министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Правда, служить Виктору Шейману довелось в ВДВ, а учитывая время и поздний СССР, местом службы выпал Афганистан. Там он дослужился до майора и даже стал заместителем командира 38-ой Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Начало карьеры в политике
Первые шаги в белорусской политике профессиональный военный сделал в 1990 году, когда стал депутатом знаменитого Верховного Совета БССР XII созыва. Там он работал по профилю и был секретарем Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью.
© Sputnik / Ю. Иванов
Во время становления независимости республики, и работая в Верховном Совете, Виктор Шейман примкнул к такому же молодому депутату, которому суждено было стать первым президентом республики – Александру Лукашенко.
Придя к власти, белорусский президент собственным указом создал в 1994 году Совет безопасности, который возглавить было суждено как раз воину-интернационалисту.
После того, как у Александра Лукашенко не сложились рабочие отношения с министром внутренних дел Юрием Захаренко, которого он отправил в отставку, именно Виктор Шейман стал исполняющим обязанности главы МВД.
Ближайший соратник президента
С 16 декабря 1995-го по 27 ноября 2000 года Шейман работал на должности госсекретаря Совбеза – помощника президента Беларуси по национальной безопасности. А уже с 28 ноября был назначен генпрокурором республики, на этой должности ближайший соратник Лукашенко задержался на четыре года.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
После - руководил Администрацией президента (2004-2006). Во время выборов главы государства в 2006 году, Шейман стал руководителем инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко в кандидаты в президенты, также стоял у руля его предвыборного штаба.
Карьера Шеймана после выборов белорусского лидера продолжилась на должности госсекретаря Совета безопасности. Также он стал сопредседателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня.
После – работал на многих высоких постах. С января 2013 года Лукашенко назначил своего соратника управделами президента, при этом, освободив от должности помощника президента по особым поручениям. Также известно, что Шейман долгое время курирует белорусские проекты в Африке.
На счету Шеймана 18 орденов и 86 медалей. Среди наиболее значимых – две медали "За отвагу", ордена Красной звезды и Красного знамени, ордена Отечества (второй и третьей степеней). За свою карьеру дослужился до генерал-полковника - высшего генеральского звания в стране.
Александр Лукашенко, принимая отставку Шеймана сказал, что понимает причины отставки, так как ему "хватило в жизни". Глава государства пообещал, что "найдет время еще раз встретиться встретиться для того, чтобы еще раз поблагодарить", но попросил также не уходить далеко от государственных дел.
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