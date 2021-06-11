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Кинопремьеры недели: что посмотреть в Минске в выходные 12 и 13 июня
11.06.2021 19:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Смешарики", "По воле дьявола", про автора муми-троллей и "Свадьбы не будет". Sputnik подготовил подборку фильмов, которые показывают в минских кинотеатрах.
Байкал. Удивительные приключения Юмы (0+), 70 мин
Россия, Германия, США, Франция
Редкий сегодня жанр детского документального кино. О сложности проекта говорит участие кинематографистов четырех стран. Уникальные сьемки на воде и под водой велись пять лет, понадобилось 14 экспедиций на Байкал, охвативших все времена года.
Заметно желание авторов сделать по-настоящему качественный кинопродукт. Изображения с применением технологии 4К HDR создает особую атмосферу при просмотре на большом экране за счет многократного увеличения яркости и контрастности.
Главная героиня – Юма, любопытство заставляет ее покинуть дом, что приводит к удивительным приключениям.
Где посмотреть:
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 (0+), 60 мин
Россия
Уже привычный формат мультяшных историй, помогающих родителям покормить своих малышей или уложить спать после просмотра. Выход новой части на широкий экран создает повод для семейного похода в кино или возможность для маминого отдыха, пока чадо проводит время с папой.
В новой версии смешарики учатся говорить добрые слова и заботиться о счастье близких, их друзья фиксики изучают вечный двигатель, рентген и правила безопасности в Интернете, а Бодо Бородо отправляется в Лондон и узнает, что такое омонимы.
Где посмотреть:
Заклятие 3: По воле дьявола (16+), 120 мин
США
История для любителей пощекотать нервы об ужасающем убийстве и паранормальных явлениях. Одно из самых сенсационных дел в истории США привело к тому, что подозреваемый заявил в свою защиту об одержимости дьяволом во время совершения преступления.
Это седьмой фильм в серии "Заклятий" – самой большой хоррор-франшизы в истории, собравшей в прокате более 1,8 млрд долларов. Ранее вышли первые два фильма "Заклятие", "Проклятие Аннабель", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", "Проклятие монахини" и "Проклятие Аннабель 3".
Где посмотреть:
Красный призрак (16+), 100 мин
Россия
Военная драма выходит в преддверие очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Фильм повествует о небольшом отряде советских солдат, который выходит из окружения возле поселка Вязьма ("Вяземский котел"). Бойцам помогал человек-призрак, который внушал фашистам страх и стал легендой по обе стороны баррикад. Его никто не видел, но после себя он оставлял множество трупов врагов…
Где посмотреть:
Свадьбы не будет (18+), 96 мин
Германия
Сюжет разворачивается вокруг трех героев-отцов. Несмотря на разные характеры, мужчин объединяет безграничная любовь и ревность к дочерям, которые, по их мнению, выбрали "неправильных" бойфрендов. Все трое решают общими усилиями избавиться от потенциальных зятьев.
Где посмотреть:
Туве (16+), 100 мин
Финляндия, Швеция
Биографический фильм о создательнице муми-троллей Туве Янссон. Истории, которыми художница развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью и принесли международное признание и материальное благополучие. То, что начиналась как развлечение, стало главным достижением и затмило работы серьезной живописи. Кинолента раскрывает и секреты личной жизни героини.
Где посмотреть:
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