Кинопремьеры недели: что посмотреть в Минске в выходные 12 и 13 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Смешарики", "По воле дьявола", про автора муми-троллей и "Свадьбы не будет". Sputnik подготовил подборку фильмов, которые показывают в минских кинотеатрах.

Байкал. Удивительные приключения Юмы (0+), 70 мин

Россия, Германия, США, Франция

Редкий сегодня жанр детского документального кино. О сложности проекта говорит участие кинематографистов четырех стран. Уникальные сьемки на воде и под водой велись пять лет, понадобилось 14 экспедиций на Байкал, охвативших все времена года.

Заметно желание авторов сделать по-настоящему качественный кинопродукт. Изображения с применением технологии 4К HDR создает особую атмосферу при просмотре на большом экране за счет многократного увеличения яркости и контрастности.

Главная героиня – Юма, любопытство заставляет ее покинуть дом, что приводит к удивительным приключениям.

Где посмотреть:

Беларусь 11:30

Берестье 10:40

Киев 11:30

Москва 13:00

Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 (0+), 60 мин

Россия

Уже привычный формат мультяшных историй, помогающих родителям покормить своих малышей или уложить спать после просмотра. Выход новой части на широкий экран создает повод для семейного похода в кино или возможность для маминого отдыха, пока чадо проводит время с папой.

В новой версии смешарики учатся говорить добрые слова и заботиться о счастье близких, их друзья фиксики изучают вечный двигатель, рентген и правила безопасности в Интернете, а Бодо Бородо отправляется в Лондон и узнает, что такое омонимы.

Где посмотреть:

Аврора 10:50

Беларусь 12:10

Берестье 10:20

Дом кино 10:30

Киев 10:30

Комсомолец 11:00

Мир 10:40

Москва 11:50

Октябрь 12:15

Пионер 10:45

Ракета 13:20

Салют 11:20

Центральный 11:25

Заклятие 3: По воле дьявола (16+), 120 мин

США

История для любителей пощекотать нервы об ужасающем убийстве и паранормальных явлениях. Одно из самых сенсационных дел в истории США привело к тому, что подозреваемый заявил в свою защиту об одержимости дьяволом во время совершения преступления.

Это седьмой фильм в серии "Заклятий" – самой большой хоррор-франшизы в истории, собравшей в прокате более 1,8 млрд долларов. Ранее вышли первые два фильма "Заклятие", "Проклятие Аннабель", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", "Проклятие монахини" и "Проклятие Аннабель 3".

Где посмотреть:

Аврора 16:50, 19:00, 21:10

Беларусь 12:50, 15:00, 17:10, 19:20, 21:30

Берестье 18:50, 21:40

Дом кино 18:50, 21:10

Киев 17:00, 21:40

Комсомолец 14:50, 19:10

Мир 17:00, 21:30

Москва 19:00, 21:15, 23:30

Октябрь 13:30, 20:20

Пионер 14:30, 21:25

Ракета 16:00, 20:00, 23:50

Салют 19:30, 21:35

Красный призрак (16+), 100 мин

Россия

Военная драма выходит в преддверие очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Фильм повествует о небольшом отряде советских солдат, который выходит из окружения возле поселка Вязьма ("Вяземский котел"). Бойцам помогал человек-призрак, который внушал фашистам страх и стал легендой по обе стороны баррикад. Его никто не видел, но после себя он оставлял множество трупов врагов…

Где посмотреть:

Аврора 12:30

Беларусь 19:15

Берестье 16:50

Комсомолец 16:30

Свадьбы не будет (18+), 96 мин

Германия

Сюжет разворачивается вокруг трех героев-отцов. Несмотря на разные характеры, мужчин объединяет безграничная любовь и ревность к дочерям, которые, по их мнению, выбрали "неправильных" бойфрендов. Все трое решают общими усилиями избавиться от потенциальных зятьев.

Где посмотреть:

Аврора 17:00

Беларусь 21:50

Туве (16+), 100 мин

Финляндия, Швеция

Биографический фильм о создательнице муми-троллей Туве Янссон. Истории, которыми художница развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью и принесли международное признание и материальное благополучие. То, что начиналась как развлечение, стало главным достижением и затмило работы серьезной живописи. Кинолента раскрывает и секреты личной жизни героини.

Где посмотреть:

Центральный, 12 июня – 21:20, 13 июня – 19:00 *В программе кинопоказов возможны изменения.

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