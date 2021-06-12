Какой сегодня праздник: 12 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 12 июня 1929 года родилась Анна Франк — девочка, вошедшая в историю как автор знаменитого "Дневника Анны Франк"? О том, чем еще ознаменовано 12 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 12 июня

В 1849 году американским инженером Льюисом Хаслеттом был запатентован противогаз.

В 1963 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Клеопатра", главную роль в картине исполнила Элизабет Тейлор.

В 1990 году в СССР законом "О печати и других средствах массовой информации" была отменена цензура.

В 1991 году Борис Ельцин был избран президентом РСФСР.

Кроме того, 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом и День России.

Кто родился 12 июня

Также 12 июня родилась Анна Франк (1929) — автор "Дневника Анны Франк".

12 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

Именины

12 июня именины у Никанора, Василия и Исаакия.

12 июня в белорусском народном календаре