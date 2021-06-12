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Власти Кубы просят туристов приезжать без наличных долларов
12.06.2021 15:17 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Власти Кубы рекомендуют иностранным туристам приезжать на остров без наличных долларов, сообщил первый зампред Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе, его цитирует агентство Прайм.
Дело в том, что американская валюта не будет приниматься на острове, "люди, которые в течение этого времени, будет приезжать в страну, должны будут приехать с валютой, отличной от доллара", — сказал представитель Центробанка Кубы.
Пластиковые карты в долларах приезжие могут использовать свободно как для безналичных расчетов, так и снимать с них наличные в другой валюте, пояснил банкир.
Накануне стало известно, что из-за экономической блокады со стороны США кубинские власти приняли решение временно прекратить прием долларов в банковской и финансовой системе.
С 21 июня прекратится прием депозитов в наличной валюте США. С этой даты физические и юридические лица, как кубинские, так и иностранные, не смогут делать вклады или любые другие операции в долларах наличными.
При этом ограничения на использование долларов не коснутся переводов, депозиты в других валютах, принимаемых на Кубе, будут осуществляться без каких-либо ограничений.
Новое решение применяется только к наличной валюте США, а не к существующим счетам в этой валюте, пояснили в центробанке. Граждане могут продолжать использовать долларовые счета и карточки для оплаты услуг, а также получать средства на счет из-за рубежа.
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Наличная американская валюта теперь не будет приниматься на острове Свободы, приезжим придется запасаться другими валютами, которые в ходу на Кубе.
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