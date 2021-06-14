Построенный вами бункер расскажет, выживете ли вы во время апокалипсиса

Источник материала: Flytothesky





Представьте, что ученые предсказывают неизбежный конец света. И он наступит буквально в течение года. Но никто не знает, какая стихия обрушится на планету или какая болезнь поразит человечество. Пока еще есть время, вам нужно построить убежище. И каким оно будет – решать только вам.

Еще один тест:

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