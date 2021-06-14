Насколько продвинутый у вас словарный запас?

Источник материала: Flytothesky





Каждый день мы пользуемся определенным набором слов и знаем, что означают привычные нам вещи. А когда мы слышим редкое и необычное слово, то начинаем придумывать к нему ассоциации. Ваша задача сегодня – проверить свой лексический запас. Посмотрим, какие слова вы на самом деле знаете, а к каким ваш мозг подберет неправильные определения.

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