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Насколько продвинутый у вас словарный запас?
14.06.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый день мы пользуемся определенным набором слов и знаем, что означают привычные нам вещи. А когда мы слышим редкое и необычное слово, то начинаем придумывать к нему ассоциации. Ваша задача сегодня – проверить свой лексический запас. Посмотрим, какие слова вы на самом деле знаете, а к каким ваш мозг подберет неправильные определения.
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Каждый день мы пользуемся определенным набором слов и знаем, что означают привычные нам вещи. А когда мы слышим редкое и необычное слово, то начинаем придумывать к...
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