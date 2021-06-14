Ирисы: правила посадки и ухода

Источник материала: Sputnik Беларусь

Научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Галина Бородич рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах посадки и ухода за бородатыми ирисами.

Бородатые – самые популярные среди ирисов

Группа бородатых ирисов – самая обширная по количеству сортов: кроме 50 видов ирисов, к ней относятся несколько тысяч декоративных гибридов. Специалист рассказывает, что бородатые ирисы легко распознать по наличию щеточки из ярких волосистых выростов у основания нижних лепестков. Такой дополнительный ворсистый лепесток называется бородой.

Бородатые ирисы цветут в мае-июне, радуя взгляд обилием разнообразных форм и окрасов. "Самыми первыми зацветают карликовые бородатые ирисы, затем – среднерослые и высокорослые. Сейчас – время цветения высокорослых ирисов, высота цветоносов которых превышает 70 см. Цветение ирисов – продолжительное и зависит от погодных условий. Если прохладно, то ирисы ждут тепла. Если очень жарко, то они мгновенно распускаются", – поясняет Галина Бородич.

Правила ухода за ирисами

Уход за бородатыми ирисами отличается от ухода за другими представителями ирисов. Весной, когда бородатые ирисы начинают отрастать, помимо регулярных прополок и рыхления, необходимо обязательно их подкормить минеральными удобрениями.

"Органические удобрения использовать нежелательно, потому что бородатые ирисы подвержены бактериальной гнили – опасному заболеванию, от которого растение погибает", – предупреждает эксперт.

Не стоит думать, что после цветения ирисы уходят на покой. Наоборот, у растения начинают происходить очень интересные процессы – смена листьев, а также закладываются цветочные почки для того, чтобы ирисы продолжали свое цветение в следующем году.

"К примеру, если веер листьев бородатых ирисов насчитывает менее 6-7 листочков, то растение в будущем цвести не будет. Другими словами, мы можем прогнозировать цветение бородатых ирисов на следующий год в конце лета – осенью этого года", – добавляет Галина Бородич.

Заболевания ирисов

Бактериоз – самое опасное заболевание бородатых ирисов. Развитию заболевания способствует переувлажнение почвы, поэтому для выращивания ирисов важно выбирать на участке солнечные места с легкой питательной почвой. Преобладание песка в почве позволит избежать застаивания воды и даст ей легко просачиваться.

"Запомните: ирисы лучше недолить, чем перелить. В жаркую сухую погоду во время цветения ирисы можно полить водой из шланга наплывом – так, чтобы только корневища получили необходимое количество влаги", – советует специалист. Бактериоз может привести к гибели растения, если ему вовремя не оказать помощь.

Если растение большое, то оно способно самостоятельно справиться с коварным недугом и впоследствии даже приобретать иммунитет – так растение полностью восстановит свои силы. Человек также может помочь больному растению – отделить молодые деленки ириса и обработать их соответствующими фунгицидами.

Также бородатые ирисы подвержены гетероспориозу. Признаком заболевания является наличие на листьях ирисов коричневых пятен. Эксперт рассказывает, что бороться с гетероспориозом легче – заболевшее растение не умирает, но его декоративность резко снижается. Справиться с болезнью поможет обработка растения фунгицидами, а также обрезка верхушек больных гетероспориозом ирисов – так можно будет остановить дальнейшее распространение болезни.

Вредители ирисов

Из вредителей бородатые ирисы чаще всего атакует жук – бронзовка (аленка), который поедает репродуктивные органы растения, а также черная бобовая тля.

"Чтобы сохранить здоровье растения, очень хорошо еще весной, до цветения бородатых ирисов, обработать их специальными комплексными препаратами против заболеваний и вредителей. При соблюдении всех агротехнических условий (солнечное место, легкая почва) достаточно всего лишь одной обработки для того, чтобы защитить растение", – утверждает эксперт.

Как посадить ирисы

Ирисы можно пересаживать в апреле, когда они еще только начинают отрастать. Размножать ирисы можно деленками – кусочками корневищ и веера листьев. Однако наиболее благоприятное время для посадки ириса – летом, когда растения отцветут.

"Уход за ирисами после цветения заключается в удалении сухих цветоносов. Как правило, это делают в конце июня – к этому времени цветоносы легко выламываются у основания.

На одном месте бородатые ирисы лучше выращивать 3-4 года. Если этот срок превышен, то растения начинают болеть и теряют свою декоративность", – заключает Галина Бородич.

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