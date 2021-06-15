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Какой сегодня праздник: 15 июня
15.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 15 июня отмечается день рождения норвежского композитора Эдварда Грига? О том, чем еще ознаменовано 15 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 15 июня
В 1851 году американский молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого.
В 1904 году основан футбольный клуб "Байер".
В 1924 году компания "Форд" произвела 10-миллионный автомобиль.
В 1984 году в СССР официально утвержден всенародный праздник — День знаний.
В 1985 году в Эрмитаже серной кислотой облита картина Рембрандта "Даная".
Кто родился 15 июня
Также 15 июня родились композитор Эдвард Григ (1843), актеры Джеймс Белуши (1954), Хелент Хант (1963), Кортни Кокс (1964) и Нил Патрик Харрис (1973).
15 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Никифора исповедника, великомученика Иоанна Нового. Также церковь вспоминает обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской.
Именины
15 июня именины у Константина, Дмитрия, Ивана, Ульяны и Марии.
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Сегодня вторник, 15 июня. Этот день является 166-м в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.
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