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Какой сегодня праздник: 15 июня

15.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 15 июня отмечается день рождения норвежского композитора Эдварда Грига? О том, чем еще ознаменовано 15 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 15 июня

В 1851 году американский молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1904 году основан футбольный клуб "Байер".

В 1924 году компания "Форд" произвела 10-миллионный автомобиль.

В 1984 году в СССР официально утвержден всенародный праздник — День знаний.

В 1985 году в Эрмитаже серной кислотой облита картина Рембрандта "Даная".

Всемирный день ветра отмечается 15 июня.

Кто родился 15 июня

Также 15 июня родились композитор Эдвард Григ (1843), актеры Джеймс Белуши (1954), Хелент Хант (1963), Кортни Кокс (1964) и Нил Патрик Харрис (1973).

15 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Никифора исповедника, великомученика Иоанна Нового. Также церковь вспоминает обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской.

Именины

15 июня именины у Константина, Дмитрия, Ивана, Ульяны и Марии.

15 июня в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня вторник, 15 июня. Этот день является 166-м в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.
 
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