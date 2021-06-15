Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси помогло с визами более 700 иностранцам, которые не смогли вовремя покинуть страну из-за "закрытого" неба, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Из-за того, что ряд стран Евросоюза прекратили авиасообщение с Беларусью, у многих иностранцев, прибывших в страну по безвизу, возникли определенные сложности.

"МВД приняло решение выдать выездные белорусские визы этим иностранцам в подразделениях по гражданству и миграции территориальных органов. Это было сделано для того, чтобы помочь ставшим заложниками ситуации зарубежным гостям пересечь государственную границу наземным видом транспорта", - сообщил журналистам Бегун.

По его словам, только с 25 мая по 13 июня оказана помощь в оформлении свыше 700 белорусских выездных виз, больше всего обращений поступило от граждан Литвы - более 200, Польши 126, Германии 84, Латвии 56 и Италии 32.

В департаменте по гражданству и миграции МВД напомнили, что в соответствии с указом президента от 9 января 2017 года "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" возможность безвизового пребывания в нашей стране на срок не более 30 дней предусматривается для граждан 80 государств. Необходимое условие для этого – пересечение пункта пропуска госграницы Национальный аэропорт Минск и возвращение на родину воздушным путем.

Бегун заверил, что сотрудники органов внутренних дел и впредь ориентированы на максимальное содействие всем иностранцам, которые оказались в подобной ситуации.

Читайте также: