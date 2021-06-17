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8 навыков психически устойчивых людей
17.06.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Люди с устойчивой психикой выделяются из толпы – они умеют сохранять позитивный настрой даже в сложной ситуации, потому что концентрируют ум на решении задач, а не поиске проблем. Они открыты всему новому, имеют нестандартное мышление, готовы рвать любые условности, которые ограничивают их на пути к цели. Что еще следует знать о людях такого типа?
8 навыков психически устойчивых людей
1. Способность адаптироваться к изменениям
Люди с эмоциональной устойчивостью не боятся перемен в жизни, потому что их психика гибкая, а ум открыт для любых экспериментов. Они легко избавляются от старых и неэффективных шаблонов поведения, имеют
2. Умение не зацикливаться на ошибках
Психически устойчивые люди спокойно воспринимают неудачи, потому что знают – лучше попробовать и проиграть, чем поддаться страху и отказаться жить вовсе. Ошибки необходимы для опыта, они помогают самосовершенствоваться, искать выходы из затруднительных ситуаций, повышать мотивацию и производительность. Главное, не позволять шуму чужих мнений портить себе настроение, не реагировать на чужие оценки – критиковать всегда легче, чем делать.
3. Легкость в выражении эмоций
Эмоционально устойчивые люди потому так хорошо владеют своими чувствами, что прекрасно их осознают. Радость, боль, стыд, гнев ими не подавляются и не отрицаются, а проговариваются вслух. Они не боятся быть настоящими, не боятся
4. Четкое понимание своих границ
Такие люди не будут терпеть к себе пренебрежительное отношение, не станут соглашаться на то, что им не нравится или неинтересно. Они умеют говорить «нет», прекрасно слышат свои потребности. Возможно, поэтому психически здоровые люди редко сталкиваются со
5. Спокойное отношение к поражениям
Невозможно добиться успеха, ни разу не ударив лицом в грязь. Проигрыш – важная часть победы, которая мотивирует таких людей выйти за привычные рамки мышления, пересмотреть свои решения, прокачать способности. Даже падая на самое дно, они стараются от него оттолкнуться, трансформировать энергию неудачи в шанс для нового рывка. Психически устойчивые люди смело встречают поражение, потому что знают — после падения можно подняться снова и попробовать еще раз.
6. Привычка держать тело в тонусе
Физические упражнения и здоровое питание не только укрепляют иммунитет и улучшают фигуру, но также способствуют повышению уверенности в себе. Такие люди держат свое тело в тонусе с помощью сбалансированного
7. Избирательное внимание
Психически устойчивые люди не станут тратить свою энергию на события, которые никак от них не зависят. Они знают, в мире происходит масса плохих вещей – войны, революции, голод, экономический кризис – но это не повод опускать руки или ввязываться в войну, которая не по силам. Каждый человек должен быть на своем месте, заниматься тем, что он может и умеет, что находится в зоне его контроля. Какой толк переживать о том, что невозможно изменить? Лучше направить эту энергию на что-то стоящее, например, на собственное развитие.
8. Умение игнорировать идиотов
Мир полон неприятных людей – манипуляторов, завистников, нытиков, тиранов, которые обожают навязывать окружающим свою картину мира, создавать ненужные конфликты, паразитировать за счет чужих идей. Психологически устойчивые люди не ведутся на провокации, не заражаются чужим раздражением, не реагируют на
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Люди с устойчивой психикой выделяются из толпы – они умеют сохранять позитивный настрой даже в сложной ситуации, потому что концентрируют ум на решении задач, а не...
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