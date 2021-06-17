Источник материала: Flytothesky

Люди с устойчивой психикой выделяются из толпы – они умеют сохранять позитивный настрой даже в сложной ситуации, потому что концентрируют ум на решении задач, а не поиске проблем. Они открыты всему новому, имеют нестандартное мышление, готовы рвать любые условности, которые ограничивают их на пути к цели. Что еще следует знать о людях такого типа?





8 навыков психически устойчивых людей

1. Способность адаптироваться к изменениям

Люди с эмоциональной устойчивостью не боятся перемен в жизни, потому что их психика гибкая, а ум открыт для любых экспериментов. Они легко избавляются от старых и неэффективных шаблонов поведения, имеют привычку пересматривать ошибочные установки, пробовать что-то новое, используя любую возможность для роста и развития. Психика таких людей живая и подвижная, это дает им преимущество в борьбе с консерваторами и любителями стабильности.

2. Умение не зацикливаться на ошибках

Психически устойчивые люди спокойно воспринимают неудачи, потому что знают – лучше попробовать и проиграть, чем поддаться страху и отказаться жить вовсе. Ошибки необходимы для опыта, они помогают самосовершенствоваться, искать выходы из затруднительных ситуаций, повышать мотивацию и производительность. Главное, не позволять шуму чужих мнений портить себе настроение, не реагировать на чужие оценки – критиковать всегда легче, чем делать.





3. Легкость в выражении эмоций

Эмоционально устойчивые люди потому так хорошо владеют своими чувствами, что прекрасно их осознают. Радость, боль, стыд, гнев ими не подавляются и не отрицаются, а проговариваются вслух. Они не боятся быть настоящими, не боятся любить , страдать или выглядеть смешно. Для них не существует «хороших» или «плохих» эмоций, они способны черпать силу и вдохновение во всех своих состояниях, стараются проживать до конца все свои мысли и чувства.

4. Четкое понимание своих границ

Такие люди не будут терпеть к себе пренебрежительное отношение, не станут соглашаться на то, что им не нравится или неинтересно. Они умеют говорить «нет», прекрасно слышат свои потребности. Возможно, поэтому психически здоровые люди редко сталкиваются со стрессами и депрессией, не живут в нездоровых отношениях, не тащат на себе груз чужих обязательств. Между сиюминутными удовольствиями и долгосрочной инвестицией они всегда выберут второй вариант.





5. Спокойное отношение к поражениям

Невозможно добиться успеха, ни разу не ударив лицом в грязь. Проигрыш – важная часть победы, которая мотивирует таких людей выйти за привычные рамки мышления, пересмотреть свои решения, прокачать способности. Даже падая на самое дно, они стараются от него оттолкнуться, трансформировать энергию неудачи в шанс для нового рывка. Психически устойчивые люди смело встречают поражение, потому что знают — после падения можно подняться снова и попробовать еще раз.

6. Привычка держать тело в тонусе

Физические упражнения и здоровое питание не только укрепляют иммунитет и улучшают фигуру, но также способствуют повышению уверенности в себе. Такие люди держат свое тело в тонусе с помощью сбалансированного питания , полноценного сна и ежедневного спорта, что помогает им достигать больших профессиональных успехов и чаще занимать руководительские должности. Они отличаются высокой самодисциплиной, излучают внутреннюю силу и гармонию, что не может не подкупать окружающих.





7. Избирательное внимание

Психически устойчивые люди не станут тратить свою энергию на события, которые никак от них не зависят. Они знают, в мире происходит масса плохих вещей – войны, революции, голод, экономический кризис – но это не повод опускать руки или ввязываться в войну, которая не по силам. Каждый человек должен быть на своем месте, заниматься тем, что он может и умеет, что находится в зоне его контроля. Какой толк переживать о том, что невозможно изменить? Лучше направить эту энергию на что-то стоящее, например, на собственное развитие.

8. Умение игнорировать идиотов

Мир полон неприятных людей – манипуляторов, завистников, нытиков, тиранов, которые обожают навязывать окружающим свою картину мира, создавать ненужные конфликты, паразитировать за счет чужих идей. Психологически устойчивые люди не ведутся на провокации, не заражаются чужим раздражением, не реагируют на негатив . Они умеют сохранять трезвый ум в любой ситуации, сознательно избегая острых тем, не принимая близко к сердцу попытки их уязвить. Чужая ненависть или глупость не затрагивает их душу, у них здоровая самооценка и крепкие границы.

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