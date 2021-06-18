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Проверим ваш волевой потенциал?
18.06.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не у каждого есть сила воли, но волевой потенциал есть у всех. Если человек совершает поступки максимально осознанно, а не руководствуясь эмоциями, то у него есть потенциал. Даже слабовольный человек может иметь куда больший потенциал, чем волевая личность. Хотите узнать свой?
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Не у каждого есть сила воли, но волевой потенциал есть у всех. Если человек совершает поступки максимально осознанно, а не руководствуясь эмоциями, то у него есть...
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