Проверим ваш волевой потенциал?

Источник материала: Flytothesky





Не у каждого есть сила воли, но волевой потенциал есть у всех. Если человек совершает поступки максимально осознанно, а не руководствуясь эмоциями, то у него есть потенциал. Даже слабовольный человек может иметь куда больший потенциал, чем волевая личность. Хотите узнать свой?

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