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Кинопремьеры недели: что посмотреть в Минске в выходные 19 и 20 июня
18.06.2021 19:07 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не обошлось и без ужастика – биографического фильма о тусовщике. Sputnik подготовил подборку фильмов, которые презентуют в минских кинотеатрах на этой неделе.
Лука 100 мин (6+)
Италия, США
Атмосферный мультик про взросление по-итальянски. Главный герой - мальчик по имени Лука - проводит каникулы в приморском городке на итальянском побережье. Ни одно приключение не обходится без участия его нового лучшего друга. На самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
История анимации ретранслирует 50-е и 60-е годы XX века в Италии, которые режиссер Энрико Касароса охарактеризовал как "золотой век, который ощущается вне времени".
Где посмотреть:
Телохранитель жены киллера 118 мин (18+)
Великобритания, США
Сумасшедшее трио – профессиональный телохранитель Майкл Брайс, киллер Дариус Кинкейд и его эксцентричная жена Соня – снова вместе. На этот раз они отправляются на Амальфитанское побережье, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.
Где посмотреть:
Помогите, я уменьшил своих родителей! 95 мин (6+)
Германия
Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.
Где посмотреть:
Сердце и как им пользоваться 110 мин (16+)
Россия
Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.
Где посмотреть:
Культовые тусовщики 110 мин (18+)
Великобритания, США
Фильм рассказывает незабываемую историю молодого выскочки из Глазго, изменившего лицо британского, да и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, что они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте, ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи и заплатившего за это высокую цену.
Толмен. Первый демон 85 мин (18+)
Канада
Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.
Где посмотреть:
Оккупация: миссия "Дождь" 132 мин (16+)
После инопланетного вторжения на Земле в живых осталась лишь небольшая группа людей в Сиднее. С каждым днем жертв становится все больше. Отчаянные австралийцы продолжают
Где посмотреть:
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Ни одни выходные июня не обходятся без премьерного мультфильма. Новым поводом для похода в кино с ребенком станет анимация "Лука". Любители комедий могут сравнить...
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