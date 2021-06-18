Кинопремьеры недели: что посмотреть в Минске в выходные 19 и 20 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не обошлось и без ужастика – биографического фильма о тусовщике. Sputnik подготовил подборку фильмов, которые презентуют в минских кинотеатрах на этой неделе.

Лука 100 мин (6+)

Италия, США

Атмосферный мультик про взросление по-итальянски. Главный герой - мальчик по имени Лука - проводит каникулы в приморском городке на итальянском побережье. Ни одно приключение не обходится без участия его нового лучшего друга. На самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

История анимации ретранслирует 50-е и 60-е годы XX века в Италии, которые режиссер Энрико Касароса охарактеризовал как "золотой век, который ощущается вне времени".

Где посмотреть:

Аврора 10:50, 12:50, 15:20, 17:20

Беларусь 10:30, 12:10, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20

Берестье 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Дом кино 10:30, 12:30, 19:00

Киев 12:50, 17:10

Мир 11:00, 12:00, 15:40, 19:40

Москва 13:00, 14:20

Октябрь 12:00, 18:15

Пионер 10:40, 12:30, 14:00, 18:00

Салют 11:20, 15:40, 17:30.

Телохранитель жены киллера 118 мин (18+)

Великобритания, США

Сумасшедшее трио – профессиональный телохранитель Майкл Брайс, киллер Дариус Кинкейд и его эксцентричная жена Соня – снова вместе. На этот раз они отправляются на Амальфитанское побережье, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Где посмотреть:

Аврора 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Беларусь 12:20, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30

Берестье 14:20, 19:00, 21:20

Дом кино 16:40, 21:00

Киев 14:50, 19:10

Комсомолец 14:10, 18:50, 21:30

Мир 16:50, 19:10, 21:30

Москва 18:40, 23:20

Октябрь 16:20, 20:30

Пионер 15:50, 19:50, 22:00

Салют 19:20, 21:30

Центральный 15:25, 19:25

Помогите, я уменьшил своих родителей! 95 мин (6+)

Германия

Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

Где посмотреть:

Аврора 11:00

Беларусь 11:00

Берестье 10:30

Комсомолец 10:30

Мир 10:50

Пионер 12:00

Ракета 15:30

Сердце и как им пользоваться 110 мин (16+)

Россия

Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.

Где посмотреть:

Аврора 12:30

Беларусь 21:40

Берестье 12:25

Комсомолец 13:50

Культовые тусовщики 110 мин (18+)

Великобритания, США

Фильм рассказывает незабываемую историю молодого выскочки из Глазго, изменившего лицо британского, да и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, что они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте, ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи и заплатившего за это высокую цену.

Где посмотреть:

Беларусь 17:10

Пионер 14:30

Толмен. Первый демон 85 мин (18+)

Канада

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

Где посмотреть:

Аврора 19:10

Беларусь 21:50

Оккупация: миссия "Дождь" 132 мин (16+)

Австралия

После инопланетного вторжения на Земле в живых осталась лишь небольшая группа людей в Сиднее. С каждым днем жертв становится все больше. Отчаянные австралийцы продолжают

попытки сопротивления. Но, чтобы спасти человечество, они должны совершить невозможное…

Где посмотреть:

Аврора 13:00

Беларусь 21:10

Мир 12:40

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