|
Какой сегодня праздник: 19 июня
19.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 19 июня 1924 года родился знаменитый белорусский писатель
Что произошло 19 июня
В 1829 году была основана лондонская столичная полиция.
В 1846 году в США (Нью-Джерси) состоялся первый в истории бейсбольный матч.
В 1920 году была образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
В США отмечается День эмансипации.
Кто родился 19 июня
Также 19 родились актеры Хью Дэнси (1975) и Жан Дюжарден (1972).
19 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Виссариона — чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, преподобного Паисия Угличского.
Именины
19 июня именины у Рафаила, Георгия, Илариона, Виссариона, Сусанны и Феклы.
19 июня в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суббота, 19 июня. Этот день является 170-м в григорианском календаре. До конца года остается 195 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)