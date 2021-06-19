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Какой сегодня праздник: 19 июня

19.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 19 июня 1924 года родился знаменитый белорусский писатель Василь Быков? О том, чем еще ознаменовано 19 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 19 июня

В 1829 году была основана лондонская столичная полиция.

В 1846 году в США (Нью-Джерси) состоялся первый в истории бейсбольный матч.

В 1920 году была образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.

В США отмечается День эмансипации.

Кто родился 19 июня

Также 19 родились актеры Хью Дэнси (1975) и Жан Дюжарден (1972).

19 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Виссариона — чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, преподобного Паисия Угличского.

Именины

19 июня именины у Рафаила, Георгия, Илариона, Виссариона, Сусанны и Феклы.

19 июня в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 19 июня. Этот день является 170-м в григорианском календаре. До конца года остается 195 дней.
 
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