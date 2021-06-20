Какой сегодня праздник: 20 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 июня родился известный поэт Роберт Рождественский? О том, чем еще ознаменовано 20 июня, – в справке Sputnik.

Что произошло 20 июня

В 1837 году Виктория I стала королевой Великобритании.

В 1840 году Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

Кто родился 20 июня

Также 20 июня родились мультипликатор Вячеслав Котеночкин (1927) и футболисты братья Василий и Алексей Березуцкие (1982).

20 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Феодота Корчемника.

Именины

20 июня именины у Федота, Тараса, Федора, Николая, Степана, Петра, Павла, Николая, Максима, Михаила, Льва, Ивана, Игнатия, Давида, Владимира, Григория, Виктора, Василия, Вениамина, Богдана, Бориса, Валентина, Афанасия, Александра, а также у Анны, Валерии, Зинаиды, Марии и Калерии.