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Какой сегодня праздник: 20 июня

20.06.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 июня родился известный поэт Роберт Рождественский? О том, чем еще ознаменовано 20 июня, – в справке Sputnik.

Что произошло 20 июня

В 1837 году Виктория I стала королевой Великобритании.

В 1840 году Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

Кто родился 20 июня 

Также 20 июня родились мультипликатор Вячеслав Котеночкин (1927) и футболисты братья Василий и Алексей Березуцкие (1982).

20 июня в православном календаре 

В этот день православные чтут память мученика Феодота Корчемника.

Именины

20 июня именины у Федота, Тараса, Федора, Николая, Степана, Петра, Павла, Николая, Максима, Михаила, Льва, Ивана, Игнатия, Давида, Владимира, Григория, Виктора, Василия, Вениамина, Богдана, Бориса, Валентина, Афанасия, Александра, а также у Анны, Валерии, Зинаиды, Марии и Калерии.

 
 
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Сегодня воскресенье, 20 июня. Этот день является 171-м в григорианском календаре, до конца года остается 194 дня.
 
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