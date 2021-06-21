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Летнее солнцестояние 2021: как провести и что нельзя делать?

21.06.2021 09:43 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День летнего солнцестояния - время, когда Солнце оказывается на самой высокой точке над горизонтом, день становится длиннее, а ночь - короче. В 2021 году Солнцестояние наступило 21 июня в 06:32 по минскому и московскому времени.

Летнее солнцестояние - мощный энергетический день, который издавна называли маленькой победой света над тьмой и днем заветной мечты. Ведь все желания, загаданные в этот день могут сбыться с максимальной вероятностью. А вот что нужно делать в это время и от чего лучше оказаться - читайте в рекомендациях Sputnik.

День летнего солнцестояния: что нужно делать?

- Мечтать о масштабном, составлять грандиозные планы на ближайший год,

- добавить активности, больше времени проводить на воздухе - в парке или лесу,

- украшать свой дом - цветами, свечами и другими приятными мелочами декора,

- в одежде отдавать предпочтение светлым и радостным оттенкам,

- приглашать гостей и проводить время с самыми близкими людьми,

- начинать новое дело, открывать бизнес, заключать контракты,

- стараться провести день максимально продуктивно.

День летнего солнцестояния: чего нельзя делать?

- Долго и много спать,

- быть пессимистичным, концентрироваться на плохом, грустить и плакать,

- вступать в любые конфликты, припоминать старые обиды,

- находиться в одиночестве.

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21 июня самый длинный день в году и начало астрономического лета - Солнцестояние. День силы, перемен и исполнения заветных желаний. Как провести его правильно -...
 
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