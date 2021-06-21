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Летнее солнцестояние 2021: как провести и что нельзя делать?
21.06.2021 09:43 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
День летнего солнцестояния - время, когда Солнце оказывается на самой высокой точке над горизонтом, день становится длиннее, а ночь - короче. В 2021 году Солнцестояние наступило 21 июня в 06:32 по минскому и московскому времени.
Летнее солнцестояние - мощный энергетический день, который издавна называли маленькой победой света над тьмой и днем заветной мечты. Ведь все желания, загаданные в этот день могут сбыться с максимальной вероятностью. А вот что нужно делать в это время и от чего лучше оказаться - читайте в рекомендациях Sputnik.
День летнего солнцестояния: что нужно делать?
- Мечтать о масштабном, составлять грандиозные планы на ближайший год,
- добавить активности, больше времени проводить на воздухе - в парке или лесу,
- украшать свой дом - цветами, свечами и другими приятными мелочами декора,
- в одежде отдавать предпочтение светлым и радостным оттенкам,
- приглашать гостей и проводить время с самыми близкими людьми,
- начинать новое дело, открывать бизнес, заключать контракты,
- стараться провести день максимально продуктивно.
День летнего солнцестояния: чего нельзя делать?
- Долго и много спать,
- быть пессимистичным, концентрироваться на плохом, грустить и плакать,
- вступать в любые конфликты, припоминать старые обиды,
- находиться в одиночестве.
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21 июня самый длинный день в году и начало астрономического лета - Солнцестояние. День силы, перемен и исполнения заветных желаний. Как провести его правильно -...
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