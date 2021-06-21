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Геометрическая задачка: Сможете найти площадь?
21.06.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы часто предлагаем вам потренировать мозг с помощью головоломок на счет, внимательность и сообразительность. Но сегодня мы подготовили задачку по геометрии. С ней легко может справиться обычный школьник. А как насчет вас? Давайте проверим, на что вы способны.
Ответ на головоломку смотрите ниже
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Мы часто предлагаем вам потренировать мозг с помощью головоломок на счет, внимательность и сообразительность. Но сегодня мы подготовили задачку по геометрии. С...
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