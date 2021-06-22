Какие объекты находятся под большим увеличением?

Источник материала: Flytothesky





Вряд ли мы можем себе представить, как выглядят привычные нам вещи, предметы или продукты под большим увеличением. На самом деле, они совсем не похожи на себя. Хотите убедиться сами? Тогда предлагаем вам пройти тест и посмотреть на знакомые вам объекты под микроскопом. Попробуйте определить, что это.

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