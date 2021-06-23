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Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

23.06.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Стереокартинки всегда были предметом многих споров. Кто-то без труда может увидеть, что на них изображено. А кто-то рассматривает одну картинку 15 минут и не понимает, что такого объемного на ней может быть. Мы собрали 10 интересных 3D-изображений и хотим проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь. Расфокусируйте взгляд, посмотрите вглубь картины – и вы сразу все поймете!

№1

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№2

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№3

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№4

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№5

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№6

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№7

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№8

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№9

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

№10

Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

Ответы:

1. Львиная семья
2. Сердце
3. Пингвины
4. Волк
5. Зебры
6. Пегас
7. Дельфин
8. Сатурн
9. Робот на Сатурне
10. Спираль

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Стереокартинки всегда были предметом многих споров. Кто-то без труда может увидеть, что на них изображено. А кто-то рассматривает одну картинку 15 минут и не...
 
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