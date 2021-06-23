Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?

Источник материала: Flytothesky

Стереокартинки всегда были предметом многих споров. Кто-то без труда может увидеть, что на них изображено. А кто-то рассматривает одну картинку 15 минут и не понимает, что такого объемного на ней может быть. Мы собрали 10 интересных 3D-изображений и хотим проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь. Расфокусируйте взгляд, посмотрите вглубь картины – и вы сразу все поймете!

№1





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Ответы:

1. Львиная семья

2. Сердце

3. Пингвины

4. Волк

5. Зебры

6. Пегас

7. Дельфин

8. Сатурн

9. Робот на Сатурне

10. Спираль

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Что вы видите на этих стереокартинках?