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Умеете ли вы рассматривать стереокартинки?
23.06.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Стереокартинки всегда были предметом многих споров. Кто-то без труда может увидеть, что на них изображено. А кто-то рассматривает одну картинку 15 минут и не понимает, что такого объемного на ней может быть. Мы собрали 10 интересных 3D-изображений и хотим проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь. Расфокусируйте взгляд, посмотрите вглубь картины – и вы сразу все поймете!
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Ответы:
1. Львиная семья
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Стереокартинки всегда были предметом многих споров. Кто-то без труда может увидеть, что на них изображено. А кто-то рассматривает одну картинку 15 минут и не...
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