Знаете ли вы женские имена, посвященные цветам?

Источник материала: Flytothesky





Имя человека определяет его характер и судьбу. Выбирая имена девочкам, родители хотят, чтобы их дочь была красивой и очаровательной. Неудивительно, что многих стали называть именами нежных и притягательных цветов. Существует много имен, имеющих отношение к цветам. Сможете угадать хотя бы половину из них?

Еще один тест:

Тест. Какой цвет у вашего характера?