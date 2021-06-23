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Знаете ли вы женские имена, посвященные цветам?
23.06.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Имя человека определяет его характер и судьбу. Выбирая имена девочкам, родители хотят, чтобы их дочь была красивой и очаровательной. Неудивительно, что многих стали называть именами нежных и притягательных цветов. Существует много имен, имеющих отношение к цветам. Сможете угадать хотя бы половину из них?
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Имя человека определяет его характер и судьбу. Выбирая имена девочкам, родители хотят, чтобы их дочь была красивой и очаровательной. Неудивительно, что многих...
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