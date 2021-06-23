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Какая обувь соответствует вашему темпераменту?

23.06.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какая обувь соответствует вашему темпераменту?

Существует целая наука, изучающая взаимосвязь обуви и характера ее владельца, — скарпология. Известно, что искатели приключений отдают предпочтение яркой обуви. Простую недорогую обувь выбирают люди общительные и щедрые. Люди, избегающие лишнего внимания, часто носят кроссовки неброских цветов. С помощью этого теста вы можете определить, какая обувь отражает ваш темперамент.

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Существует целая наука, изучающая взаимосвязь обуви и характера ее владельца, — скарпология. Известно, что искатели приключений отдают предпочтение яркой...
 
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