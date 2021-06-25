Кинопремьеры недели: что посмотреть в Минске в выходные 26 и 27 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Ледяной драйв", "Кукла" и "Проклятый чиновник". Sputnik предлагают чуть больше узнать о фильмах, которые покажут в минских кинотеатрах в ближайшие выходные.

Рок Дог 2 (6+) 90 мин

США

Это продолжение анимационной версии о достижении успеха в Америке - хороший повод устроить семейный поход в кино. Пес Боуди и его рок-группа не собираются останавливаться на достигнутом. Музыканты хотят настоящей славы и готовятся к масштабному концертному туру. Главный вопрос – пройдут ли герои испытание славой. Во второй части мультфильма появляются и новые персонажи - рок-дива Лил Фокси и продюсер баран Ленг, желающий заключить выгодный контракт с Боуди и его бандой.

Аврора 10:30, 12:40

Беларусь 11:30, 13:30

Берестье 10:40, 12:35

Киев 11:00

Комсомолец 11:00

Пионер 11:30, 14:00

Ракета 10:30, 16:20

Салют 12:10

Кукла (16+) 85 мин

Мексика

Классическое название для фильма ужасов, как и сюжет об ожившем демоне в детской игрушке. Девушка-подросток устраивается няней в богатую семью с тремя детьми. Родители уезжают на свадьбу друзей. И ожидаемо ночью в доме начинает происходить нечто странное. Хлопанье дверей, открывающиеся сами по себе ящики, тараканы в кровати – еще не самое страшное, что может произойти. Жизням героев угрожает непонятно откуда возникшая опасность…

Где посмотреть:

Аврора 19:10

Беларусь 21:50

Проклятый чиновник (18+) 110 мин

Россия

Актуальная для России тема коррупции, над которой остается только посмеяться. Привыкший брать взятки чиновник отказывает пенсионерке в просьбе выделить ей место на кладбище рядом с покойным мужем. Не получив денег, госслужащий прогоняет старушку. На прощание та проклинает чиновника, и с тех пор деньги просто сгорают у него в руках. А впереди самая крупная сделка! Приведет ли проклятие к излечению от взяточничества?

Где посмотреть:

Аврора 15:10

Беларусь 17:30

Берестье 14:30

Комсомолец 12:50

Мир 13:10

Бендер: начало (16+) 110 мин

Россия

Кинофантазия о юности легендарного афериста Остапа Бендера. Молодой Ося сталкивается с филигранным мошенником Ибрагимом, который оказывается его отцом. Мужчин объединяет охота за драгоценным жезлом, который хотят заполучить и бандиты, и белые офицеры. Будущий великий комбинатор в череде приключений вынужден учиться премудростям хитрости: лести, обману и шантажу.

Аврора 17:40

Беларусь 19:30

Берестье 17:00

Комсомолец 19:50

Мир 17:00

Пионер 15:00

Ледяной драйв (16+) 115 мин

США

Новая порция кинопремьер не обошлась и без американского боевика. Колонна грузовиков вынуждена ехать по замерзшей поверхности океана. Но чтобы не провалиться, нужно соблюдать определенную скорость. Остановка или убыстрение приведут к печальным последствиям. Но это единственный путь для спасения людей из разрушенной алмазной шахты. Особая ответственность по управлению процессом возлагается на опытного водителя Майка (в исполнении Лиама Нисона, многим известного по трилогии "Заложница"). Но трескающийся лед и снежная буря - не самые опасные препятствия по сравнению с угрозой, которая еще впереди.

Где посмотреть:

Аврора 17:00, 21:00

Беларусь 12:30, 15:20, 19:20, 21:30

Берестье 19:00, 21:20

Дом кино 19:00

Киев 19:10, 21:20

Комсомолец 14:40, 19:10

Мир 16:40, 18:50

Москва 16:40

Октябрь 14:00

Ракета 12:10, 20:00, 23:50

Салют 19:30

Центральный 19:10

Мейер Лански (18+) 120 мин

США

Он не в силах изменить свое прошлое, но может изменить его в глазах остальных. История об американском мафиози Майере Лански. Сюжет строится на воспоминаниях. Преступника, с которым считались все известные кланы, выдворяют из страны, и ему приходится вернуться во Флориду. Обвинения в торговле наркотиками перевешивают те услуги, которые мафия оказывала во время Второй мировой войны. Посадить Лански так и не удалось, он умер 15 января 1983 года в Майами в возрасте 80 лет.

Где посмотреть:

Беларусь 15:15

В программе кинопоказов возможны изменения.

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