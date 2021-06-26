Зеленый и аккуратный: правила создания газона и ухода за ним

Источник материала: Sputnik Беларусь

Газон или дерн – участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений. Этот тип озеленения является не только наиболее трендовым и распространенным – до 70 % озеленительных территорий, но еще и самым дорогостоящим.

Ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, доцент, кандидат биологических наук Игорь Гаранович рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах ухода за газоном на приусадебном участке.

Газон – это модно

Специалист рассказывает, что газон в последнее время приобретает все большую популярность: люди все чаще выбирают отдых за городом и хотят, чтобы приусадебные участки были красиво и комфортно обустроены.

Что же такое газон с научной точки зрения?

"Газон – это красивые выровненные и устойчивые травостои, состоящие из одного или нескольких видов дернообразующих травянистых растений. В определении газона абсолютно все из перечисленных параметров являются равнозначно важными", – поясняет Игорь Гаранович.

Газон служит фоном для различных видов древесных, кустарниковых и цветочных растений. Ни одно растение не будет смотреться красиво, если оно посажено, к примеру, среди крапивы или полыни. Совсем другое дело – газон, где любое растение будет смотреться самым наилучшим образом. Газонные растения – это, прежде всего, злаки: мятлик, полевица, овсянница.

Типы газона

Специалисты выделяют несколько типов газонов. К примеру, спортивный, для обустройства которого подойдут травы, хорошо переплетающиеся между собой, как бы образующие плотное покрывало. С этой задачей очень хорошо справляется пырей.

Мавританский газон пришел к нам из Испании. В мавританскую смесь, помимо злаковых культур, добавлено еще что – то цветущее. Это может быть белый клевер, маргаритки, незабудки. Такой тип озеленения определенно придаст приусадебному участку живописность и красочность.

Обыкновенный газон создается за счет естественной растительности. "Кстати, многие белорусские растения красивы сами по себе и нет нужды гоняться за экзотикой. Стоит только вспомнить о природном очаровании лютиков, незабудок, калужницы и колокольчиков", – убежден Игорь Гаранович.

И наконец, такой тип газона как, собственно, дерн. Для его создания искусственно создаются откосы дорог, канав. Можно использовать где-то выкопанный либо специально выращенный дерн, который затем укладывается и тем самым создается дерновое покрытие.

Как создать газон на приусадебном участке

По словам специалиста, для создания газона на приусадебном участке необходимо подготовить травосмесь из нескольких видов. Есть готовые смеси, которые можно приобрести в садовых магазинах. Важный нюанс – для разных типов газонов существует определенная классификация и подбор трав.

К примеру, партерный газон подходит для оформления ровных парадных частей территории. Если мы хотим благоустроить свой приусадебный участок именно этим видом, необходимо тщательно, с учетом особенностей почвы, подобрать для него растения.

"Почва под газон подготавливается искусственно, чтобы создать максимально благоприятные условия для будущих зеленых насаждений. Плодородная почва – лучшее решение для газона. Толщина плодородного слоя (субстрата) составляет около 30 см.

Для оформления газона непригодны глинистые почвы, в которых происходит застой воды, а также песчаные и супесчаные. Однако стоит отметить, что мелкодернинные травы – мятлик, овсянница –все же способны вырасти и на влажных почвах", – рекомендует эксперт.

Как ухаживать за газоном

Чтобы газон смотрелся красиво и ухоженно, его необходимо вовремя скашивать. Если срок пропущен, то образуется крупная дернинка, а за ней появляются кочки.

"Стричь газон нужно достаточно часто – один раз в декаду. Если зеленые насаждения достигли высоты 10 см, то газон срочно нуждается в стрижке. При покосе регулировку газонокосилки лучше установить на уровень 4–5 см. Если это значение будет превышено, то травы начнут загибаться и выглядеть неэстетично, при понижении велика вероятность выгорания растений", – поясняет специалист.

Еще один важный момент – это своевременный полив. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания насаждений. При поливе оптимальный способ – это дождевание, с мелким распылом воды. Также нужно следить, чтобы не образовывались микрозападинки – иначе вода неминуемо будет застаиваться, а трава – жухнуть.

Нуждается газон и в прополках, сорняки также нужно своевременно удалять.

Образование проплешин – сигнал для проведения на участке ремонтных работ: для этого необходимо залатать пространства новой почвой и заново посеять растения.

"Все эти мероприятия необходимо проводить вплоть до наступления поздней осени", – заключает Игорь Гаранович.

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