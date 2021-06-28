Какой сегодня праздник: 28 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 28 июня 1577 года родился выдающийся живописец Питер Рубенс? О том, чем еще ознаменовано 28 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 28 июня

В 1569 году была заключена Люблинская уния.

В 1816 году состоялось торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.

В 1919 году был подписан Версальский мирный договор.

День Конституции Украины также отмечается 28 июня.

Кто родился 28 июня

Также 28 июня родились писатель Жан Жак Руссо (1712), художник Питер Рубенс (1577), певица Наталья Штурм (1966), изобретатель Илон Маск (1971).

28 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Ионы — митрополита Московского и всея России, пророка Амоса, блаженного Иеронима Стридонского, преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, благоверного князя Сербского Лазаря, святителя Ефрема II — патриарха Сербского. Церковь также вспоминает перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота. Продолжается Петров пост.

Именины

28 июня именины у Федора, Модеста, Семена, Михаила, Ефрема, Григория и Киры.