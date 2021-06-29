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Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

29.06.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Бельгия славится своей разнообразной архитектурой. Здесь все здания отличаются друг от друга и могут сочетать в себе несколько архитектурных стилей. Фотограф Ханнес Куденис создал целый проект под названием «Уродливые бельгийские дома», чтобы показать людям, насколько нелепой и беспощадной может быть архитектура.

Больше информации: Instagram | Facebook | UglyBelgianHouses.tumblr.com

1. Этот дом явно удивлен, что его фотографируют.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

2. Дом на колесах. Буквально.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

3. Какой злобный гараж.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

4. Бедный белый дом напуган, что его поглотит другой уродливый дом.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

5. Что происходит на этом фото с фасадом и окнами?

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

6. Гараж в Гизе.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

7. Дом-эмоджи.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

8. А этот дом словно сошел с детского рисунка.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

9. Этот дом будто разрезали на части. Когда окончательно поделили имущество:)

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

Ханнес считает, что его проект стал популярен потому, что у людей есть свое представление о красоте. По его словам, сами бельгийцы подтверждают тот факт, что их архитектура довольно странная. Однако фотограф уверен, что лучше быть уродливым, чем скучным. Во всех этих зданиях он видит некую причудливую уникальность. Ведь каждый человек хочет выразить себя через свой дом.

10. Вы тоже видите здесь лицо?

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

11. Когда дома вокруг настолько уродливы, что не хочется на них смотреть. Поэтому окна не нужны.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

12. Фиолетовая боль и подходящая машина.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

13. Когда хочется жить в замке.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

14. Что происходит в Бельгии?

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

15. Этот дом мог бы быть нормальным, но не сегодня.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

16. А это вообще можно назвать домом?

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

17. Тот случай, когда поехала крыша.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

18. Хоббиты захватили город.

Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

Источник: boredpanda.com
Текст: Flytothesky.ru

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Бельгия славится своей разнообразной архитектурой. Здесь все здания отличаются друг от друга и могут сочетать в себе несколько архитектурных стилей. Фотограф...
 
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