Мужчина создал необычный проект и фотографирует нелепую архитектуру

Источник материала: Flytothesky

Бельгия славится своей разнообразной архитектурой. Здесь все здания отличаются друг от друга и могут сочетать в себе несколько архитектурных стилей. Фотограф Ханнес Куденис создал целый проект под названием «Уродливые бельгийские дома», чтобы показать людям, насколько нелепой и беспощадной может быть архитектура.

Больше информации: Instagram | Facebook | UglyBelgianHouses.tumblr.com

1. Этот дом явно удивлен, что его фотографируют.





2. Дом на колесах. Буквально.





3. Какой злобный гараж.





4. Бедный белый дом напуган, что его поглотит другой уродливый дом.





5. Что происходит на этом фото с фасадом и окнами?





6. Гараж в Гизе.





7. Дом-эмоджи.





8. А этот дом словно сошел с детского рисунка.





9. Этот дом будто разрезали на части. Когда окончательно поделили имущество:)





Ханнес считает, что его проект стал популярен потому, что у людей есть свое представление о красоте. По его словам, сами бельгийцы подтверждают тот факт, что их архитектура довольно странная. Однако фотограф уверен, что лучше быть уродливым, чем скучным. Во всех этих зданиях он видит некую причудливую уникальность. Ведь каждый человек хочет выразить себя через свой дом.

10. Вы тоже видите здесь лицо?





11. Когда дома вокруг настолько уродливы, что не хочется на них смотреть. Поэтому окна не нужны.





12. Фиолетовая боль и подходящая машина.





13. Когда хочется жить в замке.





14. Что происходит в Бельгии?





15. Этот дом мог бы быть нормальным, но не сегодня.





16. А это вообще можно назвать домом?





17. Тот случай, когда поехала крыша.





18. Хоббиты захватили город.





Источник: boredpanda.com

Текст: Flytothesky.ru

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