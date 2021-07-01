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Тест раскроет ваш эмоциональный возраст
01.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Отпуск – такое сладкое слово, которое навевает приятные воспоминания. Представьте, что вы прямо сейчас можете рвануть туда, куда хотите, и делать то, что хотите. Отдайтесь своим фантазиям и придумайте уикенд своей мечты. А мы проанализируем ваши ответы и назовем ваш эмоциональный возраст.
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Отпуск – такое сладкое слово, которое навевает приятные воспоминания. Представьте, что вы прямо сейчас можете рвануть туда, куда хотите, и делать то, что хотите....
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