15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался

Источник материала: Flytothesky

Даже если ваш день не задался, не спешите отчаиваться и проклинать весь мир. Во всем есть хорошие стороны. И сейчас мы докажем, что у вас все не так плохо. Посмотрите на эти фотографии и поблагодарите судьбу за то, что вы не на месте этих людей.

1. Лицо скульптора, когда его работа упала лицом вниз.





2. Не стирайте кожаные перчатки. Не повторяйте ошибок этого парня.





3. Мем смешной, ситуация страшная.





4. Как говорится: что упало, то пропало.





5. Когда забыл закрыть вольер перед уходом, а пес всего лишь хотел немного поиграть.





6. Кто-то явно не рассчитывал на бассейн из яиц.





7. Выглядит как женская катастрофа.





8. Тот случай, когда день не задался, начиная с завтрака.





9. Миссия: выбраться из комнаты, когда никого нет дома.





10. Маленький ребенок + новый телевизор = это!





11. Есть в кровати было плохой идеей.





12. А вот у человека, который припарковался на другой стороне дороги, день получился удачным.





13. Ключ решил подшутить над своим хозяином.





14. Наши соболезнования этому работнику.





15. Забавно, но только не для того, кто с дредами.

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