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15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался

01.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Даже если ваш день не задался, не спешите отчаиваться и проклинать весь мир. Во всем есть хорошие стороны. И сейчас мы докажем, что у вас все не так плохо. Посмотрите на эти фотографии и поблагодарите судьбу за то, что вы не на месте этих людей.

1. Лицо скульптора, когда его работа упала лицом вниз.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
Kelmeno / Via reddit.com

2. Не стирайте кожаные перчатки. Не повторяйте ошибок этого парня.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
gene100001 / Via reddit.com

3. Мем смешной, ситуация страшная.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
roroar350 / Via reddit.com

4. Как говорится: что упало, то пропало.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
Jukkster / Via reddit.com

5. Когда забыл закрыть вольер перед уходом, а пес всего лишь хотел немного поиграть.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
PJwonder / Via reddit.com

6. Кто-то явно не рассчитывал на бассейн из яиц.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
yourmate24 / Via reddit.com

7. Выглядит как женская катастрофа.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
dinklederp / Via reddit.com

8. Тот случай, когда день не задался, начиная с завтрака.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
pabbit41 / Via reddit.com

9. Миссия: выбраться из комнаты, когда никого нет дома.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

10. Маленький ребенок + новый телевизор = это!

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

11. Есть в кровати было плохой идеей.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

12. А вот у человека, который припарковался на другой стороне дороги, день получился удачным.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

13. Ключ решил подшутить над своим хозяином.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

14. Наши соболезнования этому работнику.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

15. Забавно, но только не для того, кто с дредами.

15 ситуаций, когда день, мягко говоря, не задался
reddit.com

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Даже если ваш день не задался, не спешите отчаиваться и проклинать весь мир. Во всем есть хорошие стороны. И сейчас мы докажем, что у вас все не так плохо. Посмотрите...
 
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