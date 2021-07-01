Тест с треугольником: Какое полушарие вашего мозга доминирует?

Источник материала: Flytothesky





Сегодня мы подготовили необычный тест с треугольниками, который расскажет, какое полушарие вашего мозга работает лучше другого. В углу каждого треугольника написано по одному слову. Вы должны выбрать сочетание двух слов. На первый взгляд тест кажется незамысловатым. Но выбор не так прост, как вы думаете.

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