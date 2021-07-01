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Тест с треугольником: Какое полушарие вашего мозга доминирует?
01.07.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сегодня мы подготовили необычный тест с треугольниками, который расскажет, какое полушарие вашего мозга работает лучше другого. В углу каждого треугольника написано по одному слову. Вы должны выбрать сочетание двух слов. На первый взгляд тест кажется незамысловатым. Но выбор не так прост, как вы думаете.
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Сегодня мы подготовили необычный тест с треугольниками, который расскажет, какое полушарие вашего мозга работает лучше другого. В углу каждого треугольника...
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