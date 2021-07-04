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Известные люди, гости и жители Беларуси о Дне Независимости
04.07.2021 22:47 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Год народного единства призван примирить разные мировоззрения. Ведь все белорусы хотят жить спокойно, будь то агрогородок, деревня или мегаполис. Но для некоторых внешних игроков Беларусь слишком лакомый кусок.
Санкционное экономическое давление - не что иное, как попытка убрать наши предприятия с международного поля. То есть, зачистить пространство, дабы заработать самим. Такая вот честная конкуренция по-европейски. В том числе и об этом на праздничных улицах нам говорили разные люди. Известные люди, гости и жители страны о Дне Независимости (видео).
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Год народного единства призван примирить разные мировоззрения. Ведь все белорусы хотят жить спокойно, будь то агрогородок, деревня или мегаполис. Но для некоторых...
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