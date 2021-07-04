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На неделе МИД Беларуси опубликовал доклад о наиболее резонансных случаях нарушений прав человека в странах Запада

05.07.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Откуда взялась монополия на удушающие приемы и своеобразную трактовку международного права? Если санкционные стратеги сами не понимают, полезно подсказать и показать. МИД Беларуси делает это дипломатично. Опубликован доклад о наиболее резонансных случаях нарушений прав человека в ряде стран коллективного Запада.

Касается он 21 государства - ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады. Как оказалось, наиболее активные "адвокаты" экономических санкций и иных ограничительных мер бесчинствуют не только в отношении суверенных стран, но и у себя дома - против своих же граждан. Вот только в этом случае коллеги по западным ценностям скромно молчат.

Доклад не содержит сравнений или рейтингов, нет ни намека на нравоучения. Только факты, подтвержденные достоверными фото- и видеоматериалами. А рядом приводится юридическая квалификация деяний западных стражей порядка с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам. Так вот, соответствие нулевое. Никакой официальной реакции Запада на данную публикацию не прозвучало, что совершенно неудивительно. Правда глаза колет.


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Откуда взялась монополия на удушающие приемы и своеобразную трактовку международного права? Если санкционные стратеги сами не понимают, полезно подсказать и...
 
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