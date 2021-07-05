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18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства

05.07.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Для кого-то ремонт – это не просто необходимые изменения, а целое искусство. Мы собрали 18 фотографий, которые это доказывают. Вы только посмотрите, как люди превращают старые и заброшенные постройки во что-то невероятное. Эти преобразования достойны похвалы!

1. Викторианская церковь, переделанная под жилую комнату.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
misterzeee

2. В 2008 году в этом центре проводились соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх. А сейчас это невероятно красивый аквапарк.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
TheTwoSeventeen

3. Аквапарк «Тропические острова» – огромный парк развлечений в Германии, расположенный внутри бывшего ангара для дирижаблей.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
reddit.com

4. Когда-то эта теплица была заправкой.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
ansquaremet

5. Архитекторы превратили хранилища для газа в Вене в оригинальные общественные пространства.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
archineering

6. Заброшенная церковь получила вторую жизнь в качестве классного скейт-парка.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
BirchTainer

7. Квартира с оригинальными элементами лепнины бывшего бального зала.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
vlcnus

8. Колодец викингов под местным магазином в Дублине – наследие, которое хорошо сохранилось.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
Parisduonce

9. Изначально это место было отелем. Но потом его переделали под больницу.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
reoltlaonc

10. Вестибюль железнодорожного вокзала превратился в ресторан.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
Dry_Way4135

11. В таком McDonald’s вы точно не были. Новая Зеландия умеет удивлять.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
timfox1

12. Кто-то превратил часть палубы в настоящий дом.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
Washpedantic

13. Этот отель когда-то был тюрьмой. Не беспокойтесь, сейчас из него легко выселиться:)

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
pistrel

14. Старая церквушка переродилась в ресторанчик.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
ThatOldGuyWhoDrinks

15. Вместо банка – отель, вместо хранилища – зал для переговоров.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
WoollyMonster

16. Еще одна гостиница, но на этот раз из старых вагонов.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
Cessnateur

17. McDonald’s в стиле арт-деко в Мельбурне.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
IceColdFrozenDrip

18. Компактный «Ремонт смартфонов» в телефонной будке.

18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства
Kuzu9

Источник: boredpanda.com

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Для кого-то ремонт – это не просто необходимые изменения, а целое искусство. Мы собрали 18 фотографий, которые это доказывают. Вы только посмотрите, как люди...
 
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