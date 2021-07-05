18 построек, которые люди превратили в новые оригинальные пространства

Источник материала: Flytothesky

Для кого-то ремонт – это не просто необходимые изменения, а целое искусство. Мы собрали 18 фотографий, которые это доказывают. Вы только посмотрите, как люди превращают старые и заброшенные постройки во что-то невероятное. Эти преобразования достойны похвалы!

1. Викторианская церковь, переделанная под жилую комнату.





2. В 2008 году в этом центре проводились соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх. А сейчас это невероятно красивый аквапарк.





3. Аквапарк «Тропические острова» – огромный парк развлечений в Германии, расположенный внутри бывшего ангара для дирижаблей.





4. Когда-то эта теплица была заправкой.





5. Архитекторы превратили хранилища для газа в Вене в оригинальные общественные пространства.





6. Заброшенная церковь получила вторую жизнь в качестве классного скейт-парка.





7. Квартира с оригинальными элементами лепнины бывшего бального зала.





8. Колодец викингов под местным магазином в Дублине – наследие, которое хорошо сохранилось.





9. Изначально это место было отелем. Но потом его переделали под больницу.





10. Вестибюль железнодорожного вокзала превратился в ресторан.





11. В таком McDonald’s вы точно не были. Новая Зеландия умеет удивлять.





12. Кто-то превратил часть палубы в настоящий дом.





13. Этот отель когда-то был тюрьмой. Не беспокойтесь, сейчас из него легко выселиться:)





14. Старая церквушка переродилась в ресторанчик.





15. Вместо банка – отель, вместо хранилища – зал для переговоров.





16. Еще одна гостиница, но на этот раз из старых вагонов.





17. McDonald’s в стиле арт-деко в Мельбурне.





18. Компактный «Ремонт смартфонов» в телефонной будке.





Источник: boredpanda.com

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