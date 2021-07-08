17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории

Источник материала: Flytothesky

Антикварные вещи пропитаны духом истории. Держать в руках такой предмет одновременно очень интересно и очень волнительно – сразу возникает чувство, как будто прикасаешься к событиям столетней давности. Сегодня мы покажем 17 фотографий, на которых запечатлены старинные вещи с богатой историей.

1. Очаровательные винтажные домики, в которых живут специи.





2. Сотни лет назад это приспособление позволяло открывать сразу 7 книг. Браузер с вкладками того времени:)





3. Птичья клетка в виде викторианского собора.





4. Эта старинная лампа напоминает подсвечник.





5. А этот антикварный предмет мебели – наверняка чья-то семейная реликвия.





6. Эта «дверная» рука не напоминает вам Вещь из «Семейки Аддамс»?





7. Целая коллекция цветных бутылок Зельцера.





8. Первое издание книги Эдгара Аллана По. Стихи и сказки.





9. Самый маленький автомат Vendo из 50-х годов.





10. Невероятно красивый предмет мебели.





11. Шкафчик 1926 года.





12. Изящная мандолина 19 века.





13. Винтажная брошь в виде эмалированной бабочки в стиле арт-деко.





14. А вот как выглядит огромное викторианское зеркало 1870-х годов.





15. Цилиндр конца 19 века. Когда-то он был в моде.





16. Печатные машинки – это отдельный вид искусства.





17. Старинные микроскопы отлично сохранились для своего возраста.





Источник: boredpanda.com

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