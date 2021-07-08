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17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории

08.07.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Антикварные вещи пропитаны духом истории. Держать в руках такой предмет одновременно очень интересно и очень волнительно – сразу возникает чувство, как будто прикасаешься к событиям столетней давности. Сегодня мы покажем 17 фотографий, на которых запечатлены старинные вещи с богатой историей.

1. Очаровательные винтажные домики, в которых живут специи.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
C0LSanders

2. Сотни лет назад это приспособление позволяло открывать сразу 7 книг. Браузер с вкладками того времени:)

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
Alexaalexa97

3. Птичья клетка в виде викторианского собора.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
StopDropAndFrisk

4. Эта старинная лампа напоминает подсвечник.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
EmperorOfAshes

5. А этот антикварный предмет мебели – наверняка чья-то семейная реликвия.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
tenglempls

6. Эта «дверная» рука не напоминает вам Вещь из «Семейки Аддамс»?

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
Laterceej

7. Целая коллекция цветных бутылок Зельцера.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
collectorguy92

8. Первое издание книги Эдгара Аллана По. Стихи и сказки.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
spongeboymib0b

9. Самый маленький автомат Vendo из 50-х годов.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
TTVYoutubeYT

10. Невероятно красивый предмет мебели.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
ishotJefK

11. Шкафчик 1926 года.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
comeonbabycoverme

12. Изящная мандолина 19 века.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
snoopissed

13. Винтажная брошь в виде эмалированной бабочки в стиле арт-деко.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
Champleve

14. А вот как выглядит огромное викторианское зеркало 1870-х годов.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
CGMQVXhp1

15. Цилиндр конца 19 века. Когда-то он был в моде.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
sparrow565

16. Печатные машинки – это отдельный вид искусства.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
like_sharkwolf_drunk

17. Старинные микроскопы отлично сохранились для своего возраста.

17 антикварных вещей, которые пропитаны духом истории
geoboiii

Источник: boredpanda.com

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Антикварные вещи пропитаны духом истории. Держать в руках такой предмет одновременно очень интересно и очень волнительно – сразу возникает чувство, как будто...
 
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