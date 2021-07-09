20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу

Источник материала: Flytothesky

Хорошими водителями не рождаются. Хорошими водителями становятся, практикуясь и развивая свои навыки. Но сегодня мы поговорим о горе-владельцах авто, которых лучше не выпускать на проезжую часть. Иначе могут случится не просто глупые и нелепые, а по-настоящему опасные ситуации. Смотрите сами.

1. Как эти две машины умудрились врезаться друг в друга?





2. Человек за рулем думал, что он снимается в «Форсаже».





3. Гениальность зашкаливает.





4. У нас есть несколько вопросов…





5. Грустное фото: вещи привязаны, а пес нет. И ему явно не нравится кататься с ветерком.





6. Тот момент, когда водитель врезался и сказал, что не заметил машину впереди. По крайней мере, он не соврал.





7. Чтобы додуматься до этого, нужно быть или дураком, или гением.





8. Забираем предыдущий комментарий обратно и относим его к этому фото.





9. «Да, конечно, разбейте мне лобовое стекло, пожалуйста!»





10. Кажется, пришло время наконец-то поменять шины.





11. Ничего необычного, просто внедорожники загорают на пляже.





12. Асфальт – это лава.





13. Грузовики для слабаков.





14. Кто-то угнал машину и перекрасил ее, чтобы не вызывать подозрений.





15. Он беспокоится, что кто-то украдет его доску. Хотя, постойте, может, это он ее украл?





16. «Я не хочу быть машиной, я хочу быть поездом».





17. Кто-то не ищет легких путей.





18. Автомобиль не выдерживает такой жары!





19. Мастерски припарковался.





20. Премия «Худший водитель» достается сами понимаете кому.





Источник: boredpanda.com

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