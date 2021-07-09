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20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу

09.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хорошими водителями не рождаются. Хорошими водителями становятся, практикуясь и развивая свои навыки. Но сегодня мы поговорим о горе-владельцах авто, которых лучше не выпускать на проезжую часть. Иначе могут случится не просто глупые и нелепые, а по-настоящему опасные ситуации. Смотрите сами.

1. Как эти две машины умудрились врезаться друг в друга?

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
Porodicnostablo

2. Человек за рулем думал, что он снимается в «Форсаже».

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
EkaL25

3. Гениальность зашкаливает.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
AbelNB

4. У нас есть несколько вопросов…

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
madethisjustforpewds

5. Грустное фото: вещи привязаны, а пес нет. И ему явно не нравится кататься с ветерком.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
adinrichter

6. Тот момент, когда водитель врезался и сказал, что не заметил машину впереди. По крайней мере, он не соврал.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
NotSoAverageStoner

7. Чтобы додуматься до этого, нужно быть или дураком, или гением.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
Nippely

8. Забираем предыдущий комментарий обратно и относим его к этому фото.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
Cognitive_Shadow

9. «Да, конечно, разбейте мне лобовое стекло, пожалуйста!»

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
yusufmkI

10. Кажется, пришло время наконец-то поменять шины.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
ChronoFoe

11. Ничего необычного, просто внедорожники загорают на пляже.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
Vegetable_Employee

12. Асфальт – это лава.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
megalomaniac71

13. Грузовики для слабаков.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу

14. Кто-то угнал машину и перекрасил ее, чтобы не вызывать подозрений.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
Dr_Apk

15. Он беспокоится, что кто-то украдет его доску. Хотя, постойте, может, это он ее украл?

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
LordStark_01

16. «Я не хочу быть машиной, я хочу быть поездом».

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
ha-kei-ahnig

17. Кто-то не ищет легких путей.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
mullertieze

18. Автомобиль не выдерживает такой жары!

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
insanecorgiposse

19. Мастерски припарковался.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
LordZion1

20. Премия «Худший водитель» достается сами понимаете кому.

20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
lesstaller

Источник: boredpanda.com

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Хорошими водителями не рождаются. Хорошими водителями становятся, практикуясь и развивая свои навыки. Но сегодня мы поговорим о горе-владельцах авто, которых...
 
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