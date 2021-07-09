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20 горе-водителей, которых лучше не пускать на дорогу
09.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Хорошими водителями не рождаются. Хорошими водителями становятся, практикуясь и развивая свои навыки. Но сегодня мы поговорим о горе-владельцах авто, которых лучше не выпускать на проезжую часть. Иначе могут случится не просто глупые и нелепые, а по-настоящему опасные ситуации. Смотрите сами.
1. Как эти две машины умудрились врезаться друг в друга?
2. Человек за рулем думал, что он снимается в «Форсаже».
3. Гениальность зашкаливает.
4. У нас есть несколько вопросов…
5. Грустное фото: вещи привязаны, а пес нет. И ему явно не нравится кататься с ветерком.
6. Тот момент, когда водитель врезался и сказал, что не заметил машину впереди. По крайней мере, он не соврал.
7. Чтобы додуматься до этого, нужно быть или дураком, или гением.
8. Забираем предыдущий комментарий обратно и относим его к этому фото.
9. «Да, конечно, разбейте мне лобовое стекло, пожалуйста!»
10. Кажется, пришло время наконец-то поменять шины.
11. Ничего необычного, просто внедорожники загорают на пляже.
12. Асфальт – это лава.
13. Грузовики для слабаков.
14. Кто-то угнал машину и перекрасил ее, чтобы не вызывать подозрений.
15. Он беспокоится, что кто-то украдет его доску. Хотя, постойте, может, это он ее украл?
16. «Я не хочу быть машиной, я хочу быть поездом».
17. Кто-то не ищет легких путей.
18. Автомобиль не выдерживает такой жары!
19. Мастерски припарковался.
20. Премия «Худший водитель» достается сами понимаете кому.
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Хорошими водителями не рождаются. Хорошими водителями становятся, практикуясь и развивая свои навыки. Но сегодня мы поговорим о горе-владельцах авто, которых...
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