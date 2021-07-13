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Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле

13.07.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

У кукольных домиков есть неповторимое очарование. Они привлекают своими миниатюрными размерами, крошечными деталями и в то же время реалистичностью – сразу хочется выпить из пузырька с надписью «Выпей меня» и уменьшиться, как Алиса в Стране чудес.

Больше информации: Instagram

Девушка из Ливерпуля по имени Дженнифер Лэвери создает и декорирует кукольные домики.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Все работы выполнены в классическом французском стиле.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Детализация предметов интерьера и мебели поражает.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Вы только посмотрите на внутреннее убранство!

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Невероятно красиво и сказочно.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Французский колорит.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Миниатюры получаются гипер реалистичными.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Чувствуете запах свежих булочек?

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

При виде таких декораций хочется превратиться в куклу.

Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
jenniferlavery3

Источник: boredpanda.com

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У кукольных домиков есть неповторимое очарование. Они привлекают своими миниатюрными размерами, крошечными деталями и в то же время реалистичностью – сразу...
 
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