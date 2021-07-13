Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле

Источник материала: Flytothesky

У кукольных домиков есть неповторимое очарование. Они привлекают своими миниатюрными размерами, крошечными деталями и в то же время реалистичностью – сразу хочется выпить из пузырька с надписью «Выпей меня» и уменьшиться, как Алиса в Стране чудес.

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Девушка из Ливерпуля по имени Дженнифер Лэвери создает и декорирует кукольные домики.





Все работы выполнены в классическом французском стиле.





Детализация предметов интерьера и мебели поражает.





Вы только посмотрите на внутреннее убранство!





Невероятно красиво и сказочно.





Французский колорит.





Миниатюры получаются гипер реалистичными.





Чувствуете запах свежих булочек?





При виде таких декораций хочется превратиться в куклу.





Источник: boredpanda.com

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