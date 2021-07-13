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Девушка создает удивительные кукольные домики во французском стиле
13.07.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У кукольных домиков есть неповторимое очарование. Они привлекают своими миниатюрными размерами, крошечными деталями и в то же время реалистичностью – сразу хочется выпить из пузырька с надписью «Выпей меня» и уменьшиться, как Алиса в Стране чудес.
Больше информации:
Девушка из Ливерпуля по имени Дженнифер Лэвери создает и декорирует кукольные домики.
Все работы выполнены в классическом французском стиле.
Детализация предметов интерьера и мебели поражает.
Вы только посмотрите на внутреннее убранство!
Невероятно красиво и сказочно.
Французский колорит.
Миниатюры получаются гипер реалистичными.
Чувствуете запах свежих булочек?
При виде таких декораций хочется превратиться в куклу.
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У кукольных домиков есть неповторимое очарование. Они привлекают своими миниатюрными размерами, крошечными деталями и в то же время реалистичностью – сразу...
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