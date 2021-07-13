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Какие серьезные изменения произойдут с вами?

13.07.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какие серьезные изменения произойдут с вами?

Изменения – они как снег на голову. Чаще всего они приходят тогда, когда их не ждут, и случаются очень неожиданно. Тем не менее каждый день состоит из маленьких, но изменений. И у вас есть возможность узнать, что произойдет в вашей жизни в ближайшее время. А тест в этом поможет. По каждому пункту вам нужно оценить, больше, меньше и достаточно вам этого в данный момент.

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Изменения – они как снег на голову. Чаще всего они приходят тогда, когда их не ждут, и случаются очень неожиданно. Тем не менее каждый день состоит из маленьких, но...
 
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