Какие серьезные изменения произойдут с вами?

Источник материала: Flytothesky





Изменения – они как снег на голову. Чаще всего они приходят тогда, когда их не ждут, и случаются очень неожиданно. Тем не менее каждый день состоит из маленьких, но изменений. И у вас есть возможность узнать, что произойдет в вашей жизни в ближайшее время. А тест в этом поможет. По каждому пункту вам нужно оценить, больше, меньше и достаточно вам этого в данный момент.

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